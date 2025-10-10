고창소방서 흥덕119구급차에서 새 생명 탄생

추석 연휴 새벽, 구급대의 침착한 대응이 만든 ‘기적의 탄생’

고창소방서 흥덕119안전센터 구급대(소방위 노광수, 소방장 허유리, 소방교 임종준) 안에서 산모의 진통이 극심해져 구급차 안에서 응급분만을 진행하고 있다. /사진제공=고창소방서

추석 연휴였던 지난 6일 새벽, 고창군 흥덕면에서 심한 산통을 호소하는 다급한 신고가 접수됐다. 신고를 받은 흥덕119안전센터 구급대(소방위 노광수, 소방장 허유리, 소방교 임종준)는 즉시 출동해 30대 임산부 A씨를 태우고 진료 가능한 병원을 찾던 중, 산모의 진통이 극심해져 구급차 안에서 응급분만을 진행해야 하는 긴박한 상황에 놓였다.

대원들은 침착하게 평소 훈련한 대로 응급분만 세트를 준비하고, 체계적인 응급조치를 이어갔다. 잠시 후, 힘찬 울음소리와 함께 건강한 여자아이가 구급차 안에서 세상 밖으로 나왔다.

분만 직후에도 구급대원들은 산모의 출혈 확인과 활력징후 안정, 신생아의 호흡 유지와 체온 보호 등 필요한 응급처치를 신속히 실시했다. 대원들의 숙련된 대응 덕분에 산모와 아기 모두 건강한 상태로 확인됐으며, 인근 병원으로 안전하게 이송됐다.

임정욱 고창소방서장은 “추석 연휴라는 특수한 상황 속에서도 구급대원들이 평소 교육과 훈련을 바탕으로 침착하게 대처한 결과, 소중한 생명을 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 군민의 안전과 생명을 지키기 위해 최상의 구급 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

이번 ‘구급차 내 새 생명 탄생’ 소식은 지역사회에 큰 감동을 주며, 고창소방서의 신속하고 전문적인 대응 능력을 다시금 확인시킨 사례로 남게 됐다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지