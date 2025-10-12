[기획] 명절 뒤 찾아오는 마음의 피로, ‘명절증후군’의 경고를 들어야 할 때

전북대병원 박종일 교수 “명절증후군, 마음을 돌보는 시간이 필요해”

긴 추석 연휴가 끝나고 직장인 김미래(46·가명) 씨는 평소와 다르게 기분이 쳐지고 쉽게 짜증이 난다. 연휴 내내 음식을 준비하고 손님을 맞느라 지친 탓인지 피곤하고 의욕도 떨어지고, 직장에서는 일이 잘 풀리지 않는다고 느낀다. 병원을 찾은 그는 "집이나 주변에는 괜찮은 척 지내려고 하지만, 그 동안 쌓였던 긴장과 답답함에 힘들다"고 호소했다. 흔히 ‘명절증후군’이라 불리는 이러한 증상은 대부분 시간이 지나면 회복되어 일상으로 돌아오지만, 증상이 오래 지속되면 정신건강 문제로 이어질 수 있어 전문가의 도움이 필요하다. 전북대학교병원 정신건강의학과 박종일 교수와 함께 명절증후군의 원인과 마음을 회복하는 방법 등을 알아본다.

클립아트코리아

명절증후군이란

‘명절증후군’은 의학적 진단명은 아니지만, 정신건강의학과에서는 이를 스트레스 상황에 대한 심리적·신체적 반응으로 바라본다. 명절 동안 장시간의 이동, 가족 간의 역할 부담과 관계 갈등, 과도한 가사 노동 등이 복합적으로 작용하면서 신체적 긴장과 정신적 피로가 쌓인다. 그 결과 불면, 두통과 같은 신체 증상은 물론, 짜증·불안·우울감 등의 정서적 변화가 동반될 수 있다. 특히 직장인의 경우 업무 복귀에 대한 부담이 더해지면서 무기력감이나 집중력 저하를 겪기도 한다.

이처럼 일상의 리듬이 깨지고 다양한 스트레스 요인이 겹쳐서 나타나는 심리적·신체적 후유증이 바로 ‘명절증후군’이다.

명절증후군의 원인

명절은 가족과 친척을 만나 정을 나누고 휴식을 취할 수 있는 소중한 시간이다. 그러나 한편으로는 명절을 맞이하는 장거리 이동이나 집안일, 지출 부담, 그리고 관계 속 갈등은 심리적 압박으로 다가와 스트레스로 작용하기도 한다. 결국 같은 명절이라는 경험 속에서도 어떤 부분은 에너지를 채워주지만, 또 다른 부분은 오히려 힘을 소진시켜 명절 후 피로와 불편감으로 이어질 수 있는 것이다.

대표적 증상

- 스트레스, 불안 및 신체증상

명절은 오랜만에 친척이나 가족을 만나기 때문에 더 잘해야 한다는 기대와 부담이 커지기 마련이다. 여기에 음식 준비, 예산 문제, 친척 간의 갈등까지 겹치면 마음이 쉽게 지치고 긴장이 높아질 수 있다. 명절은 반가운 만남과 기쁜 자리이지만, 일상적인 생활 리듬이 깨지고 평소와 다른 환경과 역할에 적응해야 하다 보니 오히려 스트레스 요인으로 작용할 수 있다.

- 분노와 짜증의 급격한 표출

감정을 억누르며 지내다가 명절을 계기로 갈등이 격해지면 화병 증상이 나타날 수 있다. 듣기 싫은 잔소리를 참고 넘기거나, 마음에 들지 않는 말에도 웃으며 맞장구치는 일이 반복되곤 한다. 이런 감정이 쌓이다 보면 명절 이후에도 스트레스와 불편감이 이어질 수 있다.

- 식사와 수면 패턴의 변화

평소보다 많은 명절 음식을 접하면서 과식이 일어나고, 술자리가 곁들여지기도 한다. 특히, 연휴가 길어질수록 이러한 불규칙한 습관이 고착되면서 일상으로의 복귀가 더 힘들어질 수 있다. 예컨대 깨진 수면과 식사 리듬이 회복되지 않아 피로가 장기간 지속되거나, 업무에 집중하는 데 시간이 더 걸리곤 한다.

대처법과 극복 전략

- 감정 표현하기

명절 상황에서는 어쩔 수 없이 불편한 자리들도 있을 수 있다. 오랜만에 만나는 가족이나 친척분들에게 좋은 모습을 보여야 한다는 부담, 준비와 일정 관리에 대한 압박 등이 쌓이면 작은 일에도 짜증으로 이어지기 쉽다. 이럴 때는 혼자 감당하기보다는 긴장되고 지친 마음을 솔직하게 이야기하는 대화의 시간이 필요하다. 서로의 어려움을 나누는 것만으로도 심리적으로 회복할 수 있는 기회를 마련하게 된다.

- 기대치 낮추기

명절을 완벽하게 치러야 한다는 압박감은 불필요한 스트레스를 키우는 주요 원인이다. 박 교수는 “명절에 좋은 모습만 보여야 한다는 부담 때문에 마음이 지치기 쉽다. 모든 일을 다 해내려 하기보다는 할 수 있는 만큼만 하겠다고 마음먹는 것이 첫걸음”이라고 조언한다. 완벽을 추구하기보다 ‘충분히 잘했다’는 인식을 가지면, 예상치 못한 상황이나 가족 간 갈등에도 과도하게 스트레스 받지 않고 명절 후 회복에도 도움이 된다.

- 규칙적인 수면 회복

명절 동안 뒤틀린 수면 리듬을 회복하는 것은 정신건강 회복의 기본이 된다. 일정한 시간에 자고 일어나는 습관을 되찾고, 낮잠은 30분 이내로 제한하며, 밤에는 소음을 줄이고 조명을 낮추어 수면 위생을 지켜야 한다. 충분한 숙면은 피로를 회복하는 가장 확실한 방법이다.

- 가벼운 운동·명상

걷기, 스트레칭과 같은 신체 활동은 긴장을 완화하고 기분을 안정시키는 데 효과적이다. 명상이나 호흡법, 특히 복식호흡은 자율신경계를 안정시키며 긴장과 지친 마음을 회복하는 데 도움이 된다. 하루 10분의 짧은 명상만으로도 심리적 피로를 줄이고 사고의 여유를 되찾을 수 있다.

- 전문가 도움 받기

명절 증후군이 수일 이상 지속된다면 단순 피로나 스트레스로 치부하지 말고 전문가와 상담을 받을 필요가 있다. 특히, 우울감, 불안과 짜증, 불면, 과도한 피로감 등으로 인한 일상생활의 어려움이 지속된다면 상담이 필요하다. 개인의 심리사회적 스트레스에 대한 지지정신치료, 인지행동치료나 마음챙김 기반치료와 같은 다양한 치료적인 접근이 가능하다. 가장 중요한 것은 ‘치료를 받는 것 자체가 부끄러운 일’이라는 낡은 편견을 버리는 일이다. 정신건강 문제는 누구에게나 찾아올 수 있으며, 조기에 개입할수록 회복이 빠르고 삶의 질도 향상된다. 전문가의 도움을 받는 것은 개인의 건강을 회복하는 차원을 넘어 가족과 사회의 관계를 건강하게 유지하는 데에도 결정적이다.

"긴 명절이 지나고 일상으로의 회복이 더디다면… 무시하지 말아야" 박종일 전북대병원 정신건강의학과 교수 박종일 교수는 "명절증후군이 일시적인 피로나 기분 변화로 그치지 않고 지속된다면 전문가의 상담을 받아보는 것이 좋다"고 조언했다. 그러면서 "증상이 나타날 때 스스로를 탓하기보다는 충분히 쉬고, 힘든 마음을 솔직하게 주변 사람들과 나누는 것이 중요하다"며 "서로의 반가움뿐 아니라, 수고도 함께 나누고 배려하는 마음을 가지면 명절증후군을 예방하는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지