[뉴스와 인물] “민주주의는 이기려는 게 아니라, 함께 살아가기 위한 합의의 예술”

라종일 동국대 석좌교수가 지난 10일 서울 자신의 자택에서 진행된 전북일보와의 인터뷰에서 선친인 백봉 라용균 선생에 대한 일화를 들려주고 있다. 사진 김윤정 기자

전문=대한민국 국회의 권한은 어느 때보다 강해졌지만, 의회주의는 자취를 감췄다.

권력의 분점이 아닌 독점, 토론의 장이 아닌 전장의 풍경 속에서 ‘정치의 품격’은 희미해지고 있다. 그런 시대에, 의회주의자 백봉(白峰) 라용균(1895~1984)을 다시 불러낸 책이 지난 5월 세상에 나왔다.

<백봉 라용균 연구>는 단순한 인물 전기가 아니다. 의회를 ‘규칙이 분명한 아마추어 스포츠’로 이해했던 한 정치인의 철학, 그리고 그 품격의 정치가 왜 지금 다시 소환되어야 하는지를 묻는 시대적 기록이다.

백봉의 넷째 아들이자 외교관·정치학자로 살아온 라종일 동국대 석좌교수(전 우석대 총장)는 이번 연구서의 발간을 통해 오늘날 한국 정치가 잃어버린 길에 대한 질문을 던졌다.

정치는 격돌이 아니라 설득의 예술이어야 한다는 신념, 승패가 아니라 ‘좋은 경기’를 남겨야 한다는 백봉의 의회주의가 바로 그것이다. 그 철학을 다시 복원하려는 시도로 오는 14일 국회에서 북 콘서트가 열린다.

전북일보는 지난 10일 이번 연구서 편찬에 핵심적인 역할을 한 라 교수를 만나 왜 이 시점에 ‘의회주의자 백봉’을 다시 소환했는지 그리고 지금 우리 시대의 정치에 무엇을 말하고자 하는지를 들었다.

-선친인 백봉 라용균 선생에 대한 연구서가 그의 사후, 좀 늦게 나온 느낌이 있습니다. 어떻게 시작된 작업인가요?

“저도 이제 나이가 더 들어가면서 선친에 대한 기록을 정리해야 한다는 생각이 있었어요. 선친에 관한 연구가 세상에 나오게 된 것에 관하여 여러 가지 생각이 떠오릅니다. 아버지가 살아계셨을 때 (제가) 여러 차례 자서전 집필을 권유 드렸습니다. 자술 기록을 남기는 건 공인으로서 일종의 의무라고요. 그러자 선친께선 ‘(내가 내 이야기를 기록으로 직접 남기면)거짓말을 하게 될 것이다’라고 답하시더라고요.

세상을 떠나신 후 몇 분이 뜻을 모아 전기 준비를 권유한 일도 있었습니다. 그때마다 저는 생전에 하셨던 말씀이 기억나 망설였습니다. 그러던 차 이번에 뜻이 있는 몇 분과 함께 이 연구서 준비를 하게 되었습니다. 즉 이번 <백봉 라용균 연구>는 흔히 있는 전기류 같은 것이 아니라 진지한 학문적인 연구로 시작됐습니다.”

-곧 국회에서 연구서 발간을 기념하는 행사가 열립니다. 어떤 내용으로 준비 중 이신지.

“단순한 출판기념회나 책 발표라기보단 선친의 정신을 기리자는 취지로 마련됐습니다.

특히 이종찬 광복회 회장이 특히 선친의 임시정부 시절 활동을 굉장히 중요하게 생각했습니다. ‘임시정부 의정원 의원으로 있다가 재헌 국회로 이어진, 임시정부와 대한민국 국회를 잇는 상징적 인물이다’라고요.

그게 사실 저도 다시 생각해보니 맞는 말이에요. 임정에서 해방 이후까지 끊기지 않은 정치철학의 맥이 있었다는 거죠. 이종찬 광복회장, 정대철 헌정회장, 정세균 전 총리 세 분이 공동초청인으로 참여합니다. 세 분 모두 ‘의회주의를 복원에 뜻이 같았습니다.”

라종일 교수가 의회주의와 한국정치에 대해 말하고 있다. 사진=김윤정 기자

-그렇다면 자연스럽게 백봉 선생의 사상적 여정을 들여다봐야 겠네요. 의회주의자 백봉은 어떤 사람이었습니까.

“20대 초반, 일본 유학 시절에는 공산주의에 많이 기울었어요. ‘민족해방 방법론’으로 공산주의가 매력적으로 보이던 시기였고 또 ‘독립하려면 새로운 체제가 필요하다’라는 생각이 많았으니까요. 왕정이던 우리나라가 독립해서 어떤 체제를 갖출지의 고민이었겠죠. 그래서 모스크바 동방노력자대회에도 임시정부 대표로 갔죠. 그때 여운형, 김규식 선생과 함께 갔습니다. 그런데 막상 소련에 가서 보고 큰 충격을 받았대요. 이상사회라더니, 실제로는 숙청과 억압이 난무했거든요. 또 개인의 삶은 아무 의미가 없었어요.

현실을 접한 선친은 ‘이건 인간이 살 세상이 아니’라고 판단하셨다고 해요. 그 이후로 평생 공산주의는 절대 (대한민국에 들어와선) 안 된다고 결심하셨죠.”

-청년 라용균이 공산주의와 결별을 선언하고, 의회주의자가 된 상징적 계기가 있었나요.

“그 뒤로 좀 실의에 빠지셨는데, 그때 도산(島山) 안창호 선생의 권유로 영국 유학을 가게 되 되셨어요. 당시 도산 선생이 선친에 ‘독립운동도 중요하다. 그러나 독립 이후 나라를 잘 운영할 인재가 더 중요하다’라고 하셨대요. 도산이 추천해 준 곳이 바로 영국이었어요. 당시 세계 제일 선진국이니 공부하고 오라고 조언하셨죠. 그래서 영국 유학을 결심하셨어요. 그게 선친 인생의 방향을 바꾼 결정적인 계기였죠.”

-영국에선 무엇을 보시고 경험했나요?

“영국 의회를 직접 보시고, 정치란 싸움이 아니라 규칙이 있는 게임이라는 것을 배웠다고 하셨죠. 선거에서 싸우던 정치인들이 결과가 나오자 웃으며 악수하더란 거예요. 패자는 승자를 축하하고, 승자는 패자를 존중했다는 거죠. 선친은 ‘정치는 아마추어 스포츠와 같다’라고 자주 말씀했어요. 룰을 지키고, 상대를 적이 아닌 파트너로 보는 것. 그게 바로 ‘백봉 의회주의’의 핵심이기도 합니다.”

-‘상대를 적이 아닌 파트너로 본다’ 현재 우리나라 의회에는 기대하기 어려운 모습입니다.

“요즘 국회 보면요, 의회가 아니라 싸움터 같아요. 권력을 ‘임시적 권한’이 아니라 ‘세상을 새로 만드는 도구’로 착각하기 때문이죠. 자신의 임기 안에 국가의 모든 걸 바꾸려 하죠. 그건 정치가 아니라 폭정이에요. 정치는 상대를 없애는 게 아니라, 상대와 함께 규칙 안에서 경기하는 거예요. 그런 의미에서 ‘정치는 아마추어 스포츠’라고 선친이 항상 강조하셨던 거 같아요.

-국회의원들은 ‘자신을 찍어준 국민의 뜻’이라고들 합니다. 국민 다수가 찍어줬으니 그 권한을 행사하는 게 뭐가 문제냐고 반문할 수도 있을 텐데요.

“정치는 언제나 불완전합니다. 요즘 정치 보면 ‘국민의 뜻을 다수결’이라 치환하죠.

근데 그게 국민 전체의 뜻일 수 있습니까? 60대 40으로 이겼다고 해서 40%의 의견이 무시되면 그건 폭정이에요. 의회는 바로 그 균형을 잡는 곳이에요.

상대 의견을 협의하고, 서로 조정하는 공간. 그걸 안 하면 민주주의가 무너집니다.”

(여야 정치인들이 주장하는) 국민의 뜻이란 부분적일 뿐입니다. 60%가 지지해도 나머지 40%를 존중해야 하죠. 그게 백봉 정신, 즉 ‘합의와 품격의 정치’입니다.”

-대통령중심제보다 대통령중심적 사고가 문제일수도 있겠네요.

“옛날엔 ‘하늘의 명을 받아서 나라를 다스린다’ 그랬잖아요. 새로운 세상을 연다, 새로운 천하를 연다. 이런 생각이 아직 (우리나라에) 있어요. 그래서 상대방이 있다는 걸 인식 안 하고, 상대방의 근거를 모두 없애버리려고 그래요. 여야 할 것 없이 다 그래요. 소크라테스가 이런 말을 했어요. ‘정치는 왜 전문가가 없나’ 그랬더니 프로타고라스가 대답했죠. ‘정치 능력은 인간 모두에게 주어진 보편 능력이다. 누구나 참여할 수 있다.’ 그래서 인간 사회는 언제나 의견 충돌이 있고, 완벽한 합의는 없다. 그걸 제어하는 게 제도고, 그게 바로 의회예요. 그래서 선친은 ‘항상 (나라에 충성하는) 반대파가 있어야 한다’고 하셨어요. 반대가 없으면 그건 정치가 아니라 종교라고요. 또 ‘이긴 사람은 겸손해야 한다. 졌다고 비굴해질 필요는 없지만, 권력을 쥐었다고 교만해지면 안 된다’ 그게 선친이 평생 하신 말씀이었습니다.”

인터뷰를 마친 라종일 교수. 사진=김윤정 기자

●…라 교수는

전주부 고부군 북무면(현 정읍)태생인 백봉 라용균의 넷째 아들로 1940년 서울에서 출생했다.

서울대학교 정치학과를 졸업하고 영국 케임브리지대학교 트리니티칼리지에서 정치학 박사 학위를 받았다.

경희대학교 정치외교학과 교수로 재직하다 대통령비서실 국가안보보좌관, 국가안전보장회의 상임위원장, 주영국·주일본 대사를 지냈다.

제10대 우석대학교 총장을 역임하고, 현재 동국대학교 석좌교수로 있다. 우리나라의 대표적인 원로 외교관출신 정치학자로 정파에 휘둘리지 않는 협상과 설득을 강조해왔다.

주요 저서로는 <사람과 정치> <세계의 발견> <한국의 불행한 대통령들> 등이 있다.

