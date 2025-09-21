[뉴스와 인물] 김종범 전주푸드통합지원센터장 "수익 구조 다변화로 기관 자생력 키울 것"

농가 조직화 통해 학교·공공급식 안정화

직매장 매출 향상 위해 전주푸드 홍보 강화

전주푸드통합지원센터가 설립된 지 10년이 지났다. 센터는 그동안 농업인에게 안정적인 소득을, 시민에게 건강한 먹거리를 제공하겠다는 목표로 전주푸드 직매장(송천점·효천점) 운영, 학교·공공급식 공급 등의 업무를 수행해 왔다. 그러나 센터는 원대한 목표와 달리 '만성 적자' 꼬리표를 떼지 못하며 통폐합 논의까지 오갔다. 특히 업무를 총괄하는 센터장은 2년 넘도록 적임자를 찾지 못하는 등 구인난까지 겪었다. 김종범(57) 신임 전주푸드통합지원센터장은 이러한 악조건 속 센터의 방향타를 쥐게 된 인물이다. 어느덧 취임 100일이 지난 그를 만나 '전주푸드 자생'을 위한 앞으로의 계획을 들어봤다.

김종범 전주푸드통합지원센터장이 지난 16일 전주푸드 운영 방향에 대해 말하고 있다. 조현욱 기자

지난 6월 전주푸드통합지원센터장으로 취임하셨습니다. 지난 100일간 중점을 뒀던 업무는 무엇입니까.

"제가 센터장으로 취임하며 중점 추진 업무로 내세운 것은 농가 조직화, 직매장 활성화, 조직문화 개선이었습니다. 모두 시간이 걸리는 것입니다만, 우선 효천직매장 활성화에 힘을 쏟았습니다. 2022년 4월 효천직매장의 문을 열었으나 아직 홍보가 많이 되지 않은 것 같아, 효천직매장을 시민들께 알리는 데 집중했습니다. 간판, 현수막, 안내판 등을 확대 설치해 가시성을 높였습니다. 할인행사와 이동장터 등을 통해 시민들과의 접점도 넓히려 노력했습니다. 또 시민들과 소통하는 생산자·소비자 교류 프로그램, 식생활 개선 요리 프로그램 등도 확대·실시했습니다. 그 결과 효천직매장의 매출이 조금씩 증가하고 있습니다."

전주푸드만이 갖는 강점이 있다면 간단히 소개해 주세요.

"전주푸드의 강점은 소비시장이 크다는 것입니다. 전주푸드를 소비할 수 있는 도시 소비자들이 많은 거죠. 그렇기 때문에 다른 지역 로컬푸드가 전주시 내에 진출해 있기도 하고요. 전주푸드는 이러한 경쟁을 통해 성장해 나가고 있습니다. 전주푸드 대표사업으로는 다른 지역에 비해 규모가 큰 학교급식 사업이 있습니다. 현재 학교급식은 330곳, 공공급식은 85곳에 들어가고 있습니다. 직매장 사업으로는 다른 지역 직매장과의 차별화를 위해 전주시 농산물 품질인증제 사업을 준비 중에 있습니다."

전주푸드의 고질적인 문제를 꼽자면 만성 적자를 빼놓을 수 없습니다. 이에 대해 어떤 시각을 갖고 계십니까.

"로컬푸드 사업은 지역 농업인에게 최대 이익을 보장하고, 안전하고 신선한 농산물을 지역 소비자에게 전달하는 것을 목표로 합니다. 수익성보다는 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 그럼에도 수익성 개선을 위해 직매장 매출 확대 등 다양한 방안을 강구해 나가겠습니다. 센터가 정책 지원 없이 자립할 수 있도록 최선을 다하겠습니다."

만성 적자를 개선하기 위해선 전주푸드 직매장(효천점·송천점) 활성화가 필수적입니다. 구상 중인 활성화 방안이 있다면.

"현재 전주시 내에는 전주푸드 외에도 다른 로컬푸드 직매장이 많이 있습니다. 전주푸드 직매장의 매출을 확대하기 위해선 이들과 경쟁해야 합니다. 전주푸드만의 차별화를 도모하겠습니다. 무엇보다 직매장 홍보, 마케팅에 주력할 계획입니다. 생산자 조직화뿐만 아니라 소비자 조직화도 추진해 지역 농업인과 소비자가 함께하는 로컬푸드를 만들겠습니다."

직매장 외 학교·공공급식 사업의 추진 방향은.

"학교·공공급식은 연중 일정한 공급이 필요한 사업입니다. 농가 조직화를 통한 기획 생산이 필요합니다. 기획 생산에 참여하는 농가를 50%까지 높여서 안정적이고 계획적인 공급을 추진하겠습니다. 학교급식은 세대에 맞게 품목을 다양화하려 합니다. 급식 현장과 지속적으로 소통하며 만족도를 높이겠습니다. 공공급식은 먹거리로부터 소외되는 곳이 없도록 대규모보다는 소규모 취약계층에 중점을 두고 공공급식 수요처를 확대해 나갈 계획입니다."

일각에서는 전주푸드가 전주시의 지원에서 벗어나 자립해야 한다는 의견도 있습니다.

"물론 자립을 해야 하지만 현재는 성장 단계에 있어 약간의 지원이 필요한 상황입니다. 지속적으로 사업을 확대해 매출을 올려나간다면 자립도 가능하리라 판단됩니다. 다만 그만큼 성장하기 위해서는 시간이 좀 더 필요합니다."

자립을 위해선 수익 구조가 다양해져야 할 텐데요. 수익 구조 관련 구상이 있으십니까.

"전주푸드는 현재 학교·공공급식과 직매장 매출 수익이 대부분입니다. 말씀처럼 자립을 위해선 수익 구조를 다양화해야 합니다. 전주푸드가 지금은 성장통을 앓고 있습니다. 조직 안정화와 더불어 사업 시스템이 체계적으로 안정화된다면 수익 구조를 다양화해 자립할 수 있도록 하겠습니다. 시대에 맞는 온라인 사업을 비롯해 배달, 도시락, 반찬, 식당, 카페 등도 계속해서 고민하겠습니다."

끝으로 하고 싶은 말씀이 있으시다면.

"전주푸드통합지원센터가 출범한지 10년이 됐습니다. 지난 10년을 돌아보며 새로운 도약을 할 때입니다. 다른 지역과 차별화되는 전주푸드만의 특색 있는 사업을 구상하고 있습니다. 새로운 도시형 로컬푸드 모델을 만들겠습니다. 저희 전주푸드 직원 모두는 농업인, 시민을 연결하는 지역 먹거리 플랫폼으로 거듭나기 위해 최선을 다하겠습니다."

김종범 전주푸드통합지원센터장은 김종범 센터장은 정읍 출신으로 정읍에서 초등학교, 중학교를 나왔다. 이후 원광고등학교, 한양사이버대학교를 졸업했다. 그는 33년간 농협에서 근무한 '농협맨'이다. 농협에선 농협은행(정읍·전주·목포), 농협생명(본부), 농협 전북본부(경영지원팀·상호금융팀·경제사업부) 등에서 일했다. 평소 조용하고 원만한 성격으로 대인 관계가 좋다는 평가를 받는다. 실제로도 김 센터장은 '총량의 법칙'을 믿는다고 했다. 그는 "누군가 희생해야 한다면 그게 제가 돼야 한다고 생각하며 살았다"며 "희생에는 보답이 따른다. 그렇기 때문에 희생을 희생이라 생각하지 않고 살았다"고 말했다. 앞으로의 포부와 관련해 김 센터장은 "지역 먹거리 정책을 책임지는 센터장으로서 현장에 가까이 다가가 작은 소리도 크게 듣겠다"며 지역 농업인, 소비자와의 소통 강화를 강조했다.

