[사설] 국정감사 임하는 지역 국회의원들의 자세

현 정부 첫 국정감사가 13일 시작돼 다음달 6일까지 한 달 가까이 계속된다. 비상계엄으로 막을 내린 전임 윤석열 정부와 4개월 동안 국정을 맡아온 이재명 정부가 모두 대상이다. 첫날 국감을 보면 예상대로 정책은 실종되고 여야의 철저한 진영논리와 정쟁의 장이 될 것이 확실하다. 모두 17개의 국회 상임위원회가 830여 개의 피감기관을 대상으로 감사를 진행한다. 검찰·사법개혁에 소위 '추나 대전'으로 유명한 법제사법위원회와, 김현지 대통령실 부속실장의 출석 여부가 쟁점이 된 운영위원회가 뜨거운 관심사다. 행안위의 국가정보자원관리원 화재로 인한 정부 전산망 마비 사태 등은 전 국민적 관심사다. 휘발성이 강한 정치 이슈에 이목이 쏠리는 동안 전북으로서는 가장 우려했던 상황이 나타나지 않을까 노심초사할 수밖에 없다. 그것은 바로 지역민 한사람, 한사람에게 간절하고 꼭 필요한 지역현안과 민생문제가 자칫 그냥 묻히지나 않을까 하는 것이다. 지난해 국정감사때는 민주당 출신 도내 의원들이 야당 출신답게 전북 현안을 홀대하는 윤석열 정부에 야무지게 송곳질의를 하는 모습이 종종 목격됐으나 과연 집권여당 의원이 된 지금 어떻게 활동할지 주목된다. 관건은 지지부진한 전북 현안에 대해 속시원하게 문제점과 대안을 제시하되, 내년도 예산 심사과정에서 제대로 반영될 수 있도록 해야한다. 정부나 국회 차원에서 적극 협조를 약속했던 현안들이 예상치 못한 반대와 방관에 표류하고 있는게 작금의 현실이다. 새만금 국제공항이나 올림픽 유치를 비롯해서 새만금 신항 배후부지 개발에 대한 비전 제시도 아쉬운 대목이다. 현 정부들어 전북은 지역출신 인사가 4명이나 입각하는 등 금방이라도 뭐가 될 것이란 기대감으로 가득차 있다. 하지만 구체적이고 굵직한 지역현안이 진전되고 있다는 시그널은 거의 보이지 않는다. 여당인 민주당 의원들의 자화자찬식 생색내기와 달리 과연 지역민들에게 어떤 비전과 희망을 줬는지 반문하지 않을 수 없다. 도민들은 거창한 것을 바라지 않는다. 조금씩 이라도 삶의 질이 나아지고 미래에 뭔가 좀 발전이 있을거라는 희망이 있기만해도 나름대로 만족할 수 있다. 그래서 이번 국감에 임하는 도내 의원들은 한번 더 마음을 추스리고 정당의 대변자에 그치지 않고 유권자들의 대변 역할도 동시에 해줄것을 간곡히 기대한다.

