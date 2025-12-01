[사설] 얄팍한 비방 아닌 정책대결로 겨뤄라

선거는 말 그대로 총알 없는 전쟁이다. 그래서인지 총알만 없을 뿐이지 전투가 벌어지는 현장과 크게 다를 바 없다. 사실은 총알보다 더 무서운 말의 비방전이 난무하는 곳이 바로 선거 현장이다. 내년 6월 3일로 예정된 지방선거가 본격화하면서 무서운 비방전이 펼쳐지고 있다. 특히 고지를 지키려는 현역 단체장과 이를 꺾으려는 도전자의 대결은 연일 창과 방패가 부딪치는 현장, 그 자체다. 특정 후보나 캠프만 대결하는 게 아니다. 각종 단체의 이름을 앞세웠을 뿐 그 이면에는 특정 후보에 대한 호불호가 내재돼 있는 경우가 많다. 실제로는 대리전 양상을 보이는 것이다. 매서운 공격과 방어, 치열한 논쟁은 제대로 된 방향을 잡기위한 불가피한 과정이다. 그런데 이성이 아닌 감성이 앞서고, 정책 논리가 아닌 호불호의 논리가 저변에 깔려있다면 그것은 문제다. 일선 시장, 군수나 도단위 지사, 교육감, 또는 지방의원을 선출하는 과정에서 얄팍한 비방전이 난무한다면 그것은 좋은 후보를 선출하기 위한 제대로 된 과정이라고 보기 어렵다. 단지 정치적 목적을 달성하기 위한 술수와 잔재주일 뿐이다. 요즘들어 선거 캠프를 중심으로 극단적인 네거티브전이 본격화하고 있다. 그럴듯한 논리로 포장하고 상대의 정책과 비전에 대한 비판인것 같아도 속내를 보면 얄팍한 비방을 통해 깎아내리려는 의도, 그 이상도 이하도 아니다. 각종 여론조사 결과에 대한 신빙성도 종종 도마에 오른다. 특정 캠프 또는 사이비 언론으로 포장된 특정 브로커 가 낀 여론조사라는 말까지 나돌고 있다. 정확한 근거와 비전을 제시하는 비판은 일보 전진을 위한 건전한 지적임에 틀림이 없다. 하지만, 감정의 잣대를 들이대고 논리가 아닌 비방으로 일관한다면 그 후폭풍은 어떻게 감당할 것인지 우려스럽다. 더욱이 평소에 지역발전을 위해 구체적인 노력이나 고민조차 하지 않는 이들이 어러쿵, 저러쿵 뒷담화만 늘어놓는 것은 볼썽사납다. 지역공동체의 발전을 위해서도 결코 도움이 되지 않는다. 전주완주통합이나 새만금 특별지자체 문제 등 지역 현안에 대해 일부의 비판을 우려해 입을 다물다시피 하던 이들이 뒤늦게 잘했네, 못했네 하는게 과연 누구에게 도움이 될지 모를일이다. 단순히 비판하는 건 아무런 의미가 없다. 적어도 지방선거에 나설 이들이라면 구체적으로 무엇을 해야하는지 대안을 제시하면서 지역 공동체 발전을 위해 열과 성을 다하려는 자세가 필요하다.

