[기고]지속가능한 스마트농업 정착을 위한 전략

김동인 농어촌공사 전북본부장

스마트농업은 더 이상 미래의 선택이 아니라 현재의 필수 과제가 되었다. 그러나 단순한 기술 도입만으로는 지속가능한 농업의 미래를 담보할 수 없다. 스마트농업이 안정적으로 뿌리내리기 위해서는 정책적·산업적·사회적 전략이 종합적으로 마련돼야 한다.

첫째, 현장 중심의 기술 보급 체계 강화가 필요하다. 현재 스마트팜 보급이 확대되고 있으나, 기술 활용 수준은 농가별로 크게 차이가 난다. 이를 위해 농업기술센터, 스마트팜 혁신밸리 등 현장 중심의 사례에 따른 구별을 통해 문제를 체계화 하여, 농민이 직접 체감할 수 있는 눈높이 교육과 중장년층까지도 활용도를 높일 수 있는 맞춤형 컨설팅을 제공해야 한다. 특히 데이터 분석 역량과 디지털 경영 능력은 성공적인 스마트농업의 핵심 요소로, 이를 뒷받침하는 전문 교육 인프라 구축이 절실하다.

둘째, 경제성과 시장 기반을 확보하는 것이 중요하다. 스마트농업은 초기 투자 규모가 크기 때문에 안정적인 수익 모델 없이는 확산이 어렵다. 단순 보조금 지원을 넘어 소규모 농가에게도 실질적 혜택이 돌아가도록 계약재배 확대, 공공·민간 유통망 개선을 통해 농가의 꾸준한 소득을 확보해주는 한편 스마트 농산물 인증제 도입 등을 통해 시장 신뢰도를 높이는 정책도 필요하다. 더 나아가 농산물 가격 변동성 완화를 위한 금융·보험 제도 보완을 통해 농업인이 마음 놓고 농사지을 수 있는 환경을 마련해줘야 한다.

셋째, 청년농 육성과 지역 정착 지원이 스마트농업의 지속성을 좌우한다. 디지털 친화적인 청년 세대는 새로운 기술을 빠르게 수용할 수 있는 최적의 주체다. 그러나 청년들이 농촌에 안정적으로 정착하기 위해서는 창업 자금 지원뿐만 아니라, 양질의 농지 확보·농업경영 멘토링·판로개척 등에 어려움을 겪고 빚더미를 떠안고 농촌을 떠나는 청년농에게 재도전 할 수 있는 전 주기적 패키지 지원이 필요하다. 또한 농업경영에 성공하더라도 결혼, 출산과 육아 등의 문제로 떠나는 이들의 발을 돌리도록 주거환경, 교육, 문화생활 등 정주여건을 개선해야 이들이 정착할 수 있다.

청년농의 성공 사례가 쌓일수록, 농촌은 활력을 되찾고 더 많은 인재가 유입되는 선순환 구조가 만들어질 것이다.

마지막으로, 공공과 민간의 협력 생태계가 필요하다. 정부는 제도적 기반과 초기 인프라를 제공하고, 민간은 기술혁신과 시장 개척을 주도하는 방식으로 협력해야 한다. 스타트업과 농기자재 기업, 유통업체, 금융기관이 함께 참여하는 개방형 혁신 플랫폼을 통해 스마트농업의 산업 생태계를 확장해야 한다. 아울러 탄소중립과 기후변화 대응이라는 시대적 과제와도 긴밀히 연계하여, 스마트농업이 환경적 책임까지 담보할 수 있는 방향으로 나아가야 한다.

스마트농업은 한국 농업이 위기를 넘어 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 핵심 동력이자, 미래 농촌의 지속가능성을 담보할 수 있는 해법이다. 사람, 시장, 환경, 제도가 균형을 이루는 전략이 마련될 때 비로소 스마트농업은 농업·농촌의 미래를 지탱하는 든든한 기둥이 될 것이다.

