전북 청년 10명 중 7명 “가장 시급한 건 일자리”…정책 인지도·체감효과는 낮아

전북 청년 57% “일자리 창출이 가장 시급”…보육·주거 분야도 개선 요구

청년정책 인지도 10% 불과, “정책은 많지만 실질 수혜자는 여전히 적어”

16일 조사결과 관련 김경수 지방시대위원장 초청 대토론회 개최

전북 청년 10명 중 7명은 지역 발전의 핵심 과제로 ‘기업 유치와 일자리 창출’을 꼽았지만, 청년정책에 대한 인식도와 체감효과는 낮은 것으로 조사됐다.

전북애향본부(총재 윤석정)는 전북대학교 사회복지연구소에 의뢰해 실시한 ‘전북지역 청년의식조사’ 결과를 14일 발표했다.

조사결과에 따르면 응답자 240명 중 57.2%가 ‘기업 유치·일자리 창출’을, 17.8%는 ‘청년 유입·인구정책’을 지역 발전의 우선 과제로 꼽았다. 특히 30세 미만 청년의 72.7%가 일자리를 1순위로 선택해 세대 내에서도 고용에 대한 요구가 가장 높았다.

응답자는 남성 56.3%, 여성 43.7%였으며, 연령은 30세 미만 26.4%, 30~34세 35.6%, 35~39세 38.0%로 구성됐다.

전북도민으로서의 자긍심(평균 3.34점)과 거주 만족도(3.47점)는 ‘보통’을 소폭 웃돌았고, 만족 요인으로는 자연환경(30.3%)과 문화·여가시설(17.3%)이 꼽혔다.

청년정책 인지도는 ‘대략 알고 있다’(39.9%), ‘이름만 들어봤다’(32.7%)가 다수를 차지했으며, ‘잘 알고 있다’는 10.1%에 불과했다.

청년 의견 반영 정도(2.63점)와 의견 창구의 충분성(2.72점)은 모두 ‘보통 이하’로 평가됐다. 반면 정책 관심도(3.40점)와 참여 의향(3.34점)은 비교적 높아 참여 욕구에 비해 제도적 통로가 부족한 현실이 드러났다.

정책의 주요 문제로는 ‘실질 수혜자 부족’(33.7%)이 가장 많이 지적됐고 ‘예산·지속성 부족’(21.2%), ‘정책–현실 괴리’(17.3%), ‘홍보 부족’(15.9%)이 뒤를 이었다.

또 청년정책 전담기구가 중점적으로 강화해야 할 역량으로는 ‘사업 추진력’(31.3%), ‘소통 능력’(29.3%), ‘예산 확보’(27.4%)가 꼽혔다.

7개 분야(일자리·주거·교육·문화·참여·복지·보육)의 정책 분석 결과, ‘보육’과 ‘일자리’가 최우선 개선 과제로 도출됐다.

30대 미만과 30~34세는 ‘보육·일자리·주거’를, 35~39세는 ‘보육·일자리’를 중점 개선 분야로 지목했다. 기혼은 ‘보육·일자리’, 미혼은 ‘일자리·보육·주거·문화’를 개선 필요 영역으로 꼽았다.

청년 및 전문가 22명이 참여한 심층면접에서도 청년직무인턴, 창업지원, 임대보증금 지원 등이 효과적 사업으로 평가됐지만, 장기적 성과를 위해 고용 형태 다양화와 성장 컨설팅, 정보 전달 체계 개선이 필요하다는 의견이 나왔다.

특히 대학·관공서 중심의 홍보가 산업현장 청년에게 닿지 않는다는 비판이 많아, SNS·유튜브·카카오톡 등 개인화된 채널을 활용한 홍보 확대가 제언됐다.

전북대 사회복지연구소 측은 “공급자 중심의 정책에서 벗어나 수요자 중심으로 전환해야 한다”며 “보육·일자리·주거를 중심으로 청년 네트워크와 정책 참여 기회를 넓혀야 한다”고 강조했다.

한편 전북애향본부는 이번 결과를 바탕으로 오는 16일 오후 2시 전주 그랜드힐스턴호텔 2층 데이지스홀에서 대토론회를 개최한다.

이날 토론회에는 김경수 대통령 직속 지방시대위원장이 초청돼 특별강연이 진행되며 현장에서 이번 조사 결과에 대한 상세 보고서가 배포될 예정이다.

