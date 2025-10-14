전북도, 외국인 계절근로자 이탈률 ‘1% 미만’…전국 최저 수준 관리 체계 구축

도입 인원 3배 확대에도 이탈률 0.7%…‘양보다 질’ 전략 성과

현지선발 확대·기숙사 확충·교육 강화로 안정 고용 모델 정착

2025년도 필리핀 퀴리노주와 이사벨라주 외국인 계절근로자 진안군 방문 환영식./사진=전북도.

전북특별자치도는 외국인 계절근로자 도입 인원을 대폭 확대하면서도 이탈률을 1% 미만으로 유지해 전국 최저 수준의 관리 체계를 달성했다고 14일 밝혔다.

단순한 인력 확보를 넘어 선발부터 정착까지 전 과정을 체계적으로 관리하는 ‘전북형 질적 관리 모델’이 안정적 고용의 핵심이라는 것이 전북자치도의 설명이다.

전북도에 따르면, 2023년부터 2025년 7월까지 외국인 계절근로자 도입 인원은 2826명에서 8392명으로 약 3배 증가했다.

같은 기간 이탈자 수는 187명에서 59명으로 줄며, 이탈률은 6.6%에서 0.7%로 급감했다. 8월 기준 전국 평균 도입률이 63%인 데 반해 전북은 80%를 기록했다.

앞서 도는 '양보다 질'을 원칙으로, 선발부터 정착까지 맞춤형 관리 체계를 강화했다. 특히 MOU 체결국 현지 선발을 확대해 근속률과 신뢰도를 높였다. 현지 선발 참여 지자체는 2023년 4곳에서 올해 11곳으로 늘었으며, 베트남·캄보디아·필리핀 등과의 협력을 통해 브로커 개입을 차단하고 이탈 요인을 줄였다.

근로자의 주거 안정도 강화됐다. 도는 2022년부터 외국인 계절근로자 기숙사 신축 사업을 추진해 현재 10개소를 확보했으며, 내년에는 농촌 유휴시설을 활용한 공동숙소 지원사업을 새로 도입할 예정이다.

고용주 136명을 대상으로 출입국관리법, 근로기준법, 성범죄 예방 등 법령 중심 교육을, 근로자 1300여 명에게는 소방·응급대응 등 현장 안전 교육을 실시해 상호 신뢰와 안전의식도 높였다. 아울러 농촌인력중개센터와 시군 공무원 워크숍을 통해 성과를 공유하고, 외국인 근로자를 위한 전북 역사문화탐방 프로그램을 운영해 지역 정착과 소속감 제고에 힘쓰고 있다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 “도입 규모가 커질수록 세밀한 관리가 중요하다”며 “현지 선발 확대와 숙소·교육 지원을 통해 근로자와 농가가 모두 신뢰할 수 있는 고용 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지