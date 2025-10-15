군산해경, 항·포구 사고 세분화 대응전략 시범 운영

해양사고 대응능력 향상 기대

지난해 10월 군산 비응항 수협위판장 앞 해상에서 정박 중인 어선에서 화재가 발생해 해경이 진화하고 있는 모습/사진제공=군산해경

군산 항·포구에서 발생하는 해양사고에 대한 대응능력이 향상될 것으로 기대된다.

군산해양경찰서(서장 오훈)는 항·포구에서 발생한 해양사고에 따라 대응 구역과 구조 세력을 다각화하는 ‘항·포구 사고 세분화 대응전략’을 마련해 시범운영에 돌입했다고 15일 밝혔다.

군산해경 관내에는 총 19개소의 항·포구와 마을어항이 있으며 이곳에서 관광객 추락, 정박어선 화재, 입·출항 어선 충돌, 해양오염 등 다양한 사고가 발생하고 있다.

실제 최근 3년간 항·포구에서 발생한 추락‧익수 사고는 모두 17건에 달하고 있다.

문제는 신고자의 위치에서 사고발생 지점을 파악하다보니 정확한 위치 파악에 혼선을 빚는 일이 많고 관계기관과 역할분담도 중복되는 경우도 발생하고 있다.

해경은 이번 시범운영 장소를 비응항과 군산항 남방파제 해안가로 지정하고, 이를 14개 구역으로 세분화해 신고인을 중심으로 사고 가능지점을 파악하도록 설계했다.

또한, 해경과 소방, 경찰이 회의를 통해 세분화 구역을 공유하고 사고 대응 진입방향 구분과 대응역할을 명확히 했다.

군산해경 관계자는 “이번 시범운영은 항·포구 사고에서 가장 빨리 사고 위치를 찾고 여러 기관이 효율적 대응을 통해 피해를 최소화하기 위해 시도하게 됐다”며 “약 1년 간 시범운영을 거쳐 기대효과와 개선점 등을 분석해 확대 여부를 결정할 방침”이라고 전했다.

