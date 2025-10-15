'케데헌' 열풍 이어가볼까⋯전주시, 한복문화주간 개최

10월 21~26일 전주 구도심서 체험 등 행사

누구나 한복을 입고 즐기는 한복문화축제가 전주에서 펼쳐진다.

전주시는 '2025 한복문화주간' 행사를 오는 21∼26일 전라감영과 한국전통문화전당 등 구도심 일대에서 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 전시, 체험, 공연 등 다양한 프로그램을 통해 한복의 매력을 즐길 수 있도록 기획했다.

행사 첫날 오후 5시 전라감영에서 열리는 한복의 날 기념식에서는 한복등(燈) 세리머니와 공연을 선보인다. 방문객들은 한복을 입고 전통놀이 등 다양한 체험을 즐길 수 있다. 당일 선착순 200명에게 무료로 한복을 빌려준다. 또 한국전통문화전당 야외마당과 전주 한복문화창작소 한복놀이터에서는 한복 전시가 이어진다.

22∼23일에는 전통예절 교육과 한복 착용, 소품 제작을 통해 한복 문화 체험을 돕는다. 24일에는 전주시장애인가족지원센터 가족들이 무대에 올라 판소리 공연을 한다.

특히 24∼26일에는 한국공예디자인문화진흥원과 연계해 한복 프로그램을 운영한다. 올해는 세계인을 사로잡은 '케이팝 데몬 헌터스'의 저승사자 콘셉트 복장으로 색다른 분위기를 더할 예정이다.

우범기 전주시장은 "전주는 전통이 살아 있는 도시"라며 "이번 한복문화주간을 통해 시민들이 한복의 아름다움을 가까이에서 느낄 수 있길 바란다"고 말했다.

