코스피, 3,657.28 마감…장중·종가 모두 사상 최고치 경신

15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 장중 최고치를 경신한 3,659.91을 기록하고 있다. 직전 장중 최고치는 전날 기록한 3,646.77이었다. 연합뉴스

미중 무역갈등 재격화 우려 속에서도 상승 출발, 3,600선을 재탈환하며 장중 사상 최고치를 갈아치운 코스피가 종가 기준 최고가마저 경신했다.

15일 코스피는 전장보다 95.47포인트(2.68%) 오른 3,657.28로 거래를 종료했다.

지수는 18.83포인트(0.53%) 오른 3,580.64로 개장한 이후 꾸준히 고점을 높여갔고, 장 막판 한때 3,659.91까지 오르는 모습을 보였다.

코스피는 전날에도 장 중 한때 3,646.77까지 상승, 직전 장중 최고치(3,617.86·10월 10일)를 갈아치웠으나 이후 급락해 3,561.81로 장을 마쳤는데 하루 만에 이를 만회한 것을 넘어 새로운 기록을 쓴 것이다.

코스닥 지수도 전장보다 16.76포인트(1.98%) 오른 864.72에 장을 마감했다.

코스닥 지수는 5.21포인트(0.61%) 오른 853.17로 개장한 뒤 코스피와 마찬가지로 종일 완만한 상승세를 그렸다.

