코스피, 3,657.28 마감…장중·종가 모두 사상 최고치 경신

미중 무역갈등 재격화 우려 속에서도 상승 출발, 3,600선을 재탈환하며 장중 사상 최고치를 갈아치운 코스피가 종가 기준 최고가마저 경신했다.
15일 코스피는 전장보다 95.47포인트(2.68%) 오른 3,657.28로 거래를 종료했다.
지수는 18.83포인트(0.53%) 오른 3,580.64로 개장한 이후 꾸준히 고점을 높여갔고, 장 막판 한때 3,659.91까지 오르는 모습을 보였다.
코스피는 전날에도 장 중 한때 3,646.77까지 상승, 직전 장중 최고치(3,617.86·10월 10일)를 갈아치웠으나 이후 급락해 3,561.81로 장을 마쳤는데 하루 만에 이를 만회한 것을 넘어 새로운 기록을 쓴 것이다.
코스닥 지수도 전장보다 16.76포인트(1.98%) 오른 864.72에 장을 마감했다.
코스닥 지수는 5.21포인트(0.61%) 오른 853.17로 개장한 뒤 코스피와 마찬가지로 종일 완만한 상승세를 그렸다.
