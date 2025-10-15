'전북에듀페이' 적극행정 우수사례 선정, 교육부장관상 수상

학생 교육활동 지원하고, 학부모 경제적 부담 경감 '호평'

전북교육청 학교안전과 김효선 주무관. 사진=전북교육청 제공

전북특별자치도교육청 대표 복지정책인 ‘전북에듀페이 지원사업’이 교육부 적극행정 우수사례로 선정됐다.

전북교육청은 ‘전북에듀페이’가 상반기 적극행정 우수사례 경진대회에서 장려등급에 선정됐다고 15일 밝혔다. 우수사례로 선정되면서 업무담당자인 학교안전과 김효선 주무관이 교육부장관상을 수상했다.

전북에듀페이는 학령인구 감소와 지역소멸 위기를 극복하기 위해 2023년 처음 시작됐다. 도내 모든 학생과 학업 중단 학교 밖 청소년들을 대상으로 교육비를 지원해 학부모의 교육비 부담을 덜어주기 위해 마련됐다. 현재는 학년별에 맞게 입학지원금, 학습지원비, 진로지원비 등 세 가지 유형으로 지급되고 있다.

실제 전북에듀페이 사업은 학생들의 다양한 교육활동은 물론 학부모의 경제적 부담을 경감시키는 등 제도 도입 취지에 맞는 효과를 나타내고 있다는 평가를 받았다. 또한 지역경제 활성화에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.

유정기 교육감 권한대행은 "이번 수상은 전북에듀페이 지원사업의 정책적 효과와 국민이 체감할 수 있는 적극행정 실천 노력을 높게 평가받은 결과"라며 "앞으로도 적극행정을 통해 도민이 체감할 수 있는 교육서비스를 제공하고, 우수 공무원을 적극 발굴·포상해 교육만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

