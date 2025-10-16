이전기사
전북일보로고

중고거래로 입양한 동물들 잇따라 폐사…경찰, 조사중
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-16 15:40 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사건·사고
자체기사

중고거래로 입양한 동물들 잇따라 폐사…경찰, 조사중

문채연 웹승인 2025-10-16 14:20 수정 2025-10-16 14:20

image
A씨 자택에서 구조된 유기 동물들. 독자 제공

전국 각지에서 입양된 유기 동물들의 사체가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

완주경찰서는 16일 동물보호법 위반 혐의로 A씨(20대)를 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 몇 달간 중고 거래 플랫폼을 통해 개와 고양이 십수 마리를 입양한 뒤 죽음에 이르게 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 13일 전국길고양이보호단체연합의 신고를 받고 완주군 이서면에 위치한 A씨의 거주지에 출동했다. 당시 경찰은 쓰레기봉투에 담긴 동물 사체 4구를 발견한 것으로 파악됐다.

경찰은 동물 사체 부검과 A씨의 휴대전화에 대한 포렌식 조사를 진행할 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#유기동물 #유기견 #유기묘 #유기동물폐사 #고양이폐사 #강아지폐사 #반려견 #반려묘 #반려동물 #중고거래
문채연 mcy000314@gmail.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr