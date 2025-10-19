이전기사
李대통령 "다시는 국가폭력 없어야…시간 걸려도 역사 바로잡아야"
UPDATE 2025-10-19 20:40 (Sun)
김준호 웹승인 2025-10-19 18:16 수정 2025-10-19 18:16

여순사건 77주년 "희생자와 유족에 깊은 애도·위로"

이재명 대통령. /대통령실 제공

이재명 대통령은 19일 여수·순천 10·19사건(여순사건) 77주기를 맞아 "다시는 국가 폭력으로 인한 무고한 희생자가 나오지 않도록 대통령으로서 엄중한 책임 의식을 갖고 이를 막기 위한 모든 조치를 다 할 것을 약속한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 글에서 "희생자와 유가족 여러분께 다시 한번 깊은 애도와 위로를 전한다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "2021년 제정된 '여순사건 특별법'에 따라 신속하게 진상을 규명하고 그에 따른 책임 있는 조치를 취하겠다"며 "역사를 바로잡고 정의를 세우는 것은 시간이 걸려도 반드시 해야 할 일"이라고 강조했다.

이어 "우리 모두가 이 아픈 역사를 기억하고, 갈등과 상처를 극복하며, 평화와 인권의 가치를 굳건히 세워나가길 소망한다"고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#이재명 대통령 #여순사건 특별법
김준호 kimjh@jjan.kr
