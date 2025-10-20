장수군, 내년 농군사관학교 교육생 모집...오는 11월 21일까지

스마트팜·사과 다축밀식 등 3개 과정 운영

장수군이 미래 농업을 선도할 후계농업인력 양성을 위해 ‘2026년 장수군 농군사관학교’ 교육생을 오는 11월 21일까지 모집한다.

이번 교육은 농업의 디지털 전환과 전문인력 육성을 목표로 △스마트팜 토마토 중급반 △스마트팜 토마토 심화반 △사과 다축·밀식 과정 등 총 3개 과정 90명을 대상으로 운영된다.

올해 농군사관학교-스마트팜 토마토반 /사진제공=장수군

교육은 2026년 1월부터 11월까지 약 11개월간 이론 강의와 현장 견학, 실습 교육을 병행해 진행된다.

특히 올해 큰 호응을 얻었던 토마토 심화반의 단계별 학습 수요를 반영해 2026년에는 ‘토마토 중급반’을 신설했다.

또한 사과 다축·밀식 과정은 기존 체계를 유지하되 현장 실습 중심의 커리큘럼을 강화해 재배기술 향상과 농가 소득 증대에 실질적인 도움이 되도록 편성됐다.

교육 신청은 장수군에 거주하는 군민이면 누구나 가능하며 장수군청 및 장수군농업기술센터 홈페이지에 게시된 신청서를 작성해 농촌지원과 농업인육성팀에 제출하면 된다.

군은 11월 28일까지 교육생을 확정하고 개별 통보할 예정이다.

자세한 사항은 장수군청 홈페이지 고시·공고 또는 농업기술센터(농촌지원과 농업인육성팀 063-350-2831)로 문의하면 된다.

최훈식 군수는 “농군사관학교는 장수군의 미래 농업을 이끌어갈 핵심 인재를 양성하는 중요한 교육 과정”이라며 “청년농업인을 비롯한 모든 교육생이 변화하는 농업환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 내실 있는 교육을 추진하겠다”고 말했다.

