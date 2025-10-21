진안군, 반다비 체육센터 준공…전북 최대 통합형 생활체육 공간 탄생

132억 투입된 포용형 체육 인프라 완공…장애인·비장애인 함께하는 공간 조성

21일 전춘성 진안군수, 동창옥 진안군의회의장과 다수 군의원 등과 함께 윤석정 전북애향본부 총재이자 전북일보 사장이 진안군반다비체육관 준공식에서 테이프 커팅식에 참여하고 있다. / 사진=국승호 기자

진안군은 21일 ‘반다비 체육센터’ 준공식을 개최했다. 이날 행사에는 전춘성 군수를 비롯해 체육회 관계자, 지역주민 등 300명 가량이 참석했다. 특히 윤석정 전북애향본부 총재이자 재전진안군향우회장인 전북일보 사장이 특별히 자리를 함께해 눈길을 끌었다.

진안읍에 조성된 반다비 체육센터는 진안군이 추진한 최대 규모의 통합형 실내체육시설이다. 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 포용적 체육 공간으로 설계됐다.

총사업비는 132억 원이 투입됐다. 국비 40억 원, 도비 37억 5000만 원, 군비 54억 5000만 원이다. 사업은 2021년 착공해 약 4년에 걸쳐 진행됐다.

센터는 연면적 3319.16㎡ 규모다. 주요 시설로는 다목적 체육관을 비롯해 수중운동실, 체력단련실, VR체험실, 사무공간 등을 갖췄다.

건물 전체는 장애인의 이동 편의성을 고려한 배리어-프리(barrier-free) 구조로 설계됐다. 실내 공기 질을 고려한 친환경 마감재도 적용됐다.

주시설인 체육관은 1552.5㎡ 규모다. 배드민턴 12코트, 농구 1코트, 좌식배구 8코트, 보치아 10코트, 골볼 4코트 등 다양한 종목이 가능한 다목적 체육공간으로 활용된다.

군은 반다비 체육센터는 단순한 체육시설을 넘어 지역 생활체육 활성화와 군민 통합의 거점으로 기능할 것으로 기대하고 있다.

‘반다비’라는 명칭은 2018 평창 동계패럴림픽 마스코트에서 따왔다. 장애와 비장애, 세대를 아우르는 화합과 연대의 의미를 담고 있다.

진안은 오는 2026년 전북특별자치도민체육대회 개최지로 확정돼 있다. 이번 체육센터 건립은 도민체전의 성공적 개최를 위한 핵심 인프라 중 하나를 갖춘 일로 평가된다.

군은 앞으로 테니스장, 파크골프장 등 생활체육시설도 순차적으로 확충할 계획이다. 이를 통해 생태·건강·치유 도시로서의 정체성을 강화하고 체류형 관광객 유입을 확대한다는 전략이다.

전춘성 군수는 “반다비 체육센터가 진안을 대표하는 건강한 생활체육 공간으로 자리 잡기를 기대한다”고 밝혔다. 이어 “모두가 차별 없이 운동을 즐길 수 있는 환경을 조성해 포용적 지역공동체 실현에 앞장서겠다”고 덧붙였다.

윤석정 총재는 축사에서 "진안군이 발빠르게 움직여 전국에서 몇 번째 손가락 안에 드는 순서로 훌륭한 반다비 체육관을 마련했다"며 "육상 1등 전민재 선수를 보유한 진안군의 장애인 체육이 더욱 활성화 되길 바란다"고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지