장수군, 사과 본고장 일본 아오모리현과 기술교류 추진

기후변화 대응 품종 개발·유통혁신 위한 현장 중심 교류

장수사과, 글로벌 경쟁력 확보 위한 선진 기술 벤치마킹

장수군이 ‘사과 본고장’ 일본 아오모리현을 방문해 기후변화 대응형 품종 개발과 유통혁신 방안을 모색하며 장수사과의 글로벌 경쟁력 강화에 나섰다.

군은 지난 16일부터 18일까지 일본 아오모리현을 찾아 사과 산업의 기후변화 대응 기술과 선진 유통체계를 벤치마킹했다고 밝혔다.

사과 기후변화 대응 기술과 선진 유통체계 벤치마킹 일본 아오모리현 방문 /사진제공=장수군

이번 연수는 지속가능한 장수사과 산업 기반을 구축하고, 스마트 재배 기술을 현장 중심으로 습득하기 위한 교류 프로그램으로 추진됐다.

연수단에는 장수군청과 장수군의회, 전국사과생산자협회 장수지부 관계자 등 29명이 참여했다.

방문단은 일본 최대 사과 산지인 아오모리현의 농업시험장, 사과협회, 과수농가를 찾아 △기후변화 대응 재배 기술 △병해충 방제 및 왜화재배 기술 △유통·경매 시스템 △지방정부의 농가 지원정책 등을 집중적으로 살폈다.

또한 히로사키 농산물 경매장과 후루사토센터, 아오모리 사과협회를 방문해 사과 생산에서 소비까지 이어지는 전 과정의 관리체계를 현장에서 직접 확인했다.

하라다 종묘회사와 나리타 선생 과원에서는 신품종 육종, 묘목 관리, 스마트 재배시스템 적용 사례를 점검하며 장수사과 산업에 적용 가능한 기술을 모색했다.

이어 방문단은 이타야나기 정청을 찾아 지방정부의 사과산업 육성정책과 민관 협력 모델을 공유했다.

이를 통해 장수군은 기후위기 대응 품종 육성, 스마트 재배기술 도입, 품질 관리체계 개선 등 장수사과 산업의 발전 전략을 구체화할 계획이다.

최훈식 군수는 “이번 아오모리현 연수는 단순한 견학이 아닌, 장수사과의 미래를 준비하는 현장 중심 연구의 일환”이라며 “기후위기 시대에 대응할 수 있는 품종개량과 유통혁신을 통해 장수사과의 경쟁력을 한층 높여가겠다”고 밝혔다.

장수군은 일본 아오모리현 등 해외 선진 과수산업과의 지속적인 기술교류를 확대하고 기후변화 시대에 대응하는 스마트 농업·친환경 재배 시스템을 적극 도입해 ‘대한민국 대표 사과 명품지’로서의 입지를 더욱 확고히 다질 방침이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지