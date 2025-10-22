전주 가을, 잔에 담다…‘디오니 주류박람회’ 25일 개막

와인·위스키·전통주·사케 한자리…주종별 시음존 운영

뮤지컬·라이브 공연·브랜드 세미나로 문화적 즐길거리 풍성

지자체 지원 없이 민간이 키운 전주의 대표 ‘술 문화 축제’

세계 각국의 다양한 종류의 와인이 보관된 디오니 매장./전북일보 자료사진

전주의 가을이 잔에 담긴다. 오는 25일, 전주 디오니스토어 야외 잔디밭에서 ‘제4회 디오니 주류박람회’가 문을 연다. 와인과 위스키, 전통주, 사케 등 국내외 주류를 한자리에서 즐기며 ‘맛과 향의 도시 전주’를 새롭게 만나는 자리다.

디오니그룹(대표 송민각)이 해마다 여는 이 행사는 단순한 시음 행사를 넘어, 주류를 통해 지역의 문화와 미식을 잇는 ‘전주형 페어링 축제’로 자리 잡았다. 올해는 주종별 시음 존을 확대해 입문자부터 애호가까지 자신만의 취향을 찾을 수 있도록 구성했다.

브랜드별 부스에서는 각국의 대표 주류를 비교 테이스팅하며 양조의 차이와 풍미의 깊이를 체험할 수 있다.

무대에서는 예술 공연이 함께 이어진다. 개막 첫날엔 뮤지컬 팀 ‘라무르’가 무대를 꾸미고, 다음날엔 ‘히든싱어 영탁 편’의 가수 김희석이 라이브로 분위기를 띄운다. 주류 브랜드 세미나는 사전 예약제로 진행되며, 양조과정과 브랜드 철학을 전하며 ‘술을 배우는 시간’으로 채워질 예정이다.

행사장은 관람 동선에도 세심한 배려를 더했다. 공연과 시음, 세미나가 자연스럽게 이어지도록 구성해 관람객이 하나의 ‘술 문화 여정’을 완성하도록 했다. 전북도청·종합경기장·에코시티 등 주요 거점에서 행사장까지 셔틀버스도 운행돼 차량 없이도 편히 방문할 수 있다.

디오니그룹 송민각 대표는 “전주의 미식과 여행이 어우러지는, 오래 즐길 수 있는 술 문화를 만들고 싶다”며 “지속 가능한 전주형 주류 축제로 발전시켜가겠다”고 말했다.

디오니 주류박람회는 지방정부의 예산 지원 없이 한 민간 기업이 처음부터 끝까지 자율적으로 기획·운영해온 행사다. 네 번째 시즌을 맞은 올해, ‘음미하는 축제’로서 또 어떤 변화를 보여줄지 관심이 모인다.

