하림 푸드트럭, 3년째 미래 꿈나무 응원

제16회 전북수학체험한마당 참여해 무료시식회 진행

㈜하림이 지난 25일 KBS전주방송총국 시민녹지광장에서 열린 ‘제16회 전북수학체험한마당’ 행사장에서 무료시식회를 진행하고 있다./사진 제공=하림

종합식품기업 ㈜하림(대표이사 정호석) 푸드트럭이 전북수학체험한마당에서 무료시식회를 통해 미래 꿈나무들을 응원했다.

지난 25일 KBS전주방송총국 시민녹지광장에서 열린 ‘제16회 전북수학체험한마당’ 행사장을 찾은 하림 푸드트럭은 용가리치킨, 도넛치킨, 후라이드 순살치킨 등을 무료로 제공했다.

이번 무료시식회는 전북특별자치도교육청과학교육원(원장 강진순) 전북수학체험센터가 주최·주관해 진행한 지역 수학인재 양성 지원사업의 후원 캠페인 일환으로, 하림은 올해로 3년째 동참해 행복 나눔을 실천해 오고 있다.

하림 관계자는 “하림 푸드트럭이 청소년들의 꿈을 응원하고 지역사회를 돕는 일에 3년째 동참하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “앞으로 다양한 방식으로 지역사회 공헌 활동에 참여하겠다”고 전했다.

한편 하림은 전북도교육청과학교육원과 협약을 맺고 지역 인재 육성을 위한 글로벌 학생과학캠프를 후원하고 있다. 지난해 일본에서 진행된 1회 캠프에 사업비 3000만 원을 후원한 데 이어 올해 6월 8일부터 13일까지 5박 6일간 싱가포르에서 진행된 2회 캠프에도 지원을 아끼지 않았다.

이와 함께 매년 소외계층을 위한 제품 후원과 청소년 문화탐방 후원, 장학금 지급, 아침머꼬 아침나눔 행사 지원 등 다양한 사회공헌활동으로 ESG 경영을 실천함으로써 함께하는 지역공동체에 선한 영향력을 전파하고 있다.

