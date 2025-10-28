밤에 주문하면 새벽에 '띵동'⋯전북도 컬리 샛별배송 된다

오는 31일부터 샛별배송 권역 전주, 완주, 익산까지 확대키로

그동안 하루배송만⋯올해 처음으로 전북 샛별배송 권역 포함

국내 최초로 신선식품 새벽 배송을 도입한 컬리가 전북 지역까지 서비스를 확장한다.

리테일테크 기업 컬리는 오는 31일부터 샛별배송 권역을 전주, 완주, 익산까지 확대한다고 28일 밝혔다. 주문은 30일 오후 11시부터 가능하며, 배송은 다음 달 1일에 시작한다.

해당 3곳은 앞으로 밤 11시까지 주문하면 다음 날 오전 8시 전에 상품을 받을 수 있게 됐다. 그동안 주문 익일 배송되는 하루배송만 가능했지만, 이제 신선식품 새벽 배송까지 가능해진 셈이다.

전북이 샛별배송 지역에 추가되면서 컬리의 전국 단위 샛별배송 전환에도 속도가 붙을 전망이다. 호남권의 경우 지난해 광주광역시와 여수, 순천, 광양 등에 이어 올해 처음으로 전북까지 확대됐다.

컬리 관계자는 "전주와 완주, 익산이 샛별배송 지역에 포함되면서 호남권 서비스 경쟁력이 강화됐다"며 "향후에도 샛별배송 확장을 위해 시장성 있는 지역의 발굴과 검토에 힘쓸 예정이다"고 말했다.

한편 컬리는 2015년 수도권을 시작으로 충청권과 대구, 부산, 울산, 창원 등으로 샛별배송을 확대해 왔다. 지난해에는 경주와 포항, 구미, 사천 등 11곳이 샛별배송 지역으로 전환됐다.

