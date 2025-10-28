"맛 좋은 청정김치 맛보세요"…'임실 아삭아삭 김장 페스티벌' 내달 21일 열린다

온,오프라인 사전 예약 판매 및 김장체험은 14일까지 진행

지난해 임실치즈테마파크에서 진행된 김장페스티벌에 소비자들이 현장을 둘러보고 체험에 참가하고 있다. 임실군 제공

임실군이 내달 21일부터 3일 간 치즈테마파크에서 절임 배추와 양념 등을 판매, 체험하는‘제10회 임실 아삭아삭 김장페스티벌’을 진행한다.

김장페스티벌은 현장에서 ‘김장 체험’과 택배 배송 및 현장 수령(드라이브 스루)으로 절임 배추와 양념을 받는 판매행사로 진행된다.

김장페스티벌에 앞서 김장 체험과 온•오프라인 판매행사 등 사전 예약은 내달 14일까지 진행된다.

21일 개막식은 김장 시연과 즉석 노래자랑, 음식 부스(수육•밥•김치•국 세트 1만 원 판매) 등의 다양한 프로그램이 운영된다.

판매행사는 절임 배추(20kg)와 양념(10kg) 세트 가격이 택배비를 포함, 19만3000원이고 (농)임실앤양념(주)에서 직접 수령하면 18만5000원에 구입이 가능하다.

김장 세트 주문과 김장 체험은 (농)임실앤양념(주) 전화(063-643-8949, 063-644-4289) 및 홈페이지(http://www.imsiln.kr)에서 신청하면 된다.

해를 거듭할수록 높은 매출을 기록하는 김장페스티벌은 청정 임실에서 자란 배추와 고추 등의 양념이 엄선된 김장 재료가 사용된다.

각 가정에서 입맛에 맞게 버무리기만 하면 김장 고민이 간단하게 해결돼 가족과 지인들이 해마다 즐겨 찾는 인기 행사로 자리했다

올해 10주 년을 맞은 김장페스티벌은 지난해 122톤을 소진, 맛과 품질로 신청자가 증가해 6억 3000만원의 매출을 기록했다.

제전위는 올해도 사업 물량을 110톤 이상 확보해 최상의 품질을 자랑하는 절임 배추와 양념을 전국의 소비자들에 제공할 계획이다.

심민 군수는 “올해도 청정 임실의 우수한 농산물을 통해 소비자 만족도와 기대에 부응할 것”이라며 “가족과 함께 즐겁고 소중한 김장 체험이 될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지