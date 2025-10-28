최대 28% 혜택…“익산 다이로움 5% 돌려받으세요”

익산시, 코리아 그랜드 페스티벌 일환 국비 13억 원 확보

10월 29일~11월 9일 다이로움 결제 시 최대 3만 원 환급

익산 지역사랑상품권 ‘다이로움’ 5% 추가 환급 행사 포스터/사진 제공=익산시

익산 지역사랑상품권 ‘다이로움’이 이달 29일부터 열리는 5% 추가 환급 행사를 통해 최대 28% 혜택을 제공한다.

익산시는 코리아 그랜드 페스티벌을 통한 지역 소비자 28% 혜택 제공을 위해 전북도내 최대 규모인 국비 13억 원을 확보했다고 28일 밝혔다.

이달 29일부터 11월 9일까지 12일간 열리는 코리아 그랜드 페스티벌은 정부가 주관하는 전국 단위 소비 촉진 행사로, 대형 유통업체와 소상공인, 자치단체가 함께 참여해 내수 진작과 지역경제 회복을 도모하는 것을 목표로 한다.

행사는 별도 신청 없이 자동 참여되며, 다이로움 결제 시 전체 금액의 5%(최대 3만 원)를 정책수당 형태로 11월 말 일괄 지급받게 된다. 다만 예산이 조기 소진될 경우 결제 순서에 따라 선착순 지급된다.

이번 페이백은 다이로움 충전금뿐만 아니라 시에서 지급하는 정책수당과 소비쿠폰 등 모든 결제 금액에 적용되며, 다이로움 앱 이용내역에서 상세 확인이 가능하다.

시는 정책지원가맹점 제도를 별도로 운영해 더 큰 할인 혜택도 제공한다. 해당 가맹점에서는 기존 인센티브 13%에 페이백 5%, 정책지원금 10%를 더해 최대 28% 할인 효과를 누릴 수 있다.

정책지원가맹점은 치킨로드(7곳), 착한가격업소(36곳), 청년몰(12곳), 지역서점(29곳), 글로벌문화관(3곳) 등 총 87개소이며 다이로움택시(약 1000대)도 해당된다. 자세한 내용은 익산 다이로움 앱 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

정헌율 시장은 “이번 이벤트가 시민들의 생활비 부담을 줄이고, 소상공인의 매출 증대에도 보탬이 될 것”이라며 “지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 시민 여러분들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편 시는 지난 9월부터 다이로움 충전 인센티브를 기존 10%에서 13%로 상향 조정하는 등 지역화폐 활성화를 위한 다양한 정책을 지속 추진 중이다.

