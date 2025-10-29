"6월 폭우에 옹벽 무너진 고창 해리교차로, 전면 철거후 회전형 교차로 신설을"

고창 해리교차로, 안전 위해 ‘새로운 회전교차로’ 설치 요구 확산

3년간 7건 사고·옹벽 유실까지… 주민들 “땜질식 보강 말고 근본적 구조 개선 시급”

2025.06.14. 해리교차로 붕괴 모습. 사진제공=해리면사무소

고창군 해리면 하련리 일대 국지도 15호선 ‘해리 교차로’가 지난 6월 보강토옹벽 유실로 붕괴 위험에 처한 가운데, 행정당국이 추진 중인 보강공사 대신 교차로 전면 철거 및 회전형 교차로(로터리) 신설을 요구하는 목소리가 확산되고 있다.

해리 교차로는 고창과 부안을 잇는 주요 도로로, 해리면 중심지와 산업단지를 연결하는 지역 교통의 핵심 요충지다. 그러나 지난 6월 14일 새벽 5시경, 집중호우로 인해 교량 접속부의 보강토옹벽(길이 40m, 높이 8m)이 무너져 내리면서 도로 일부가 붕괴됐다. 이후 해당 구간은 현재까지 부분 통제 상태가 이어지고 있다.

고창군과 전북특별자치도는 긴급 정밀안전진단을 거쳐 약 20억 원 규모의 복구공사를 추진하기로 했다. 내년 1월까지 보수·보강(옹벽 4개소, L=300m)과 도로 재포장(7,420㎡), 배수시설 정비 등이 진행될 예정이다. 하지만 주민들은 “보강은 임시방편일 뿐”이라며 전면 철거와 평면 회전교차로 설치를 요구하고 있다.

지난 8월 해리면 행정복지센터에서 열린 주민설명회와 간담회에서는 해리 주민들과 김성수·김만기 도의원, 해리면장, 주민자치위원장, 이장단협의회장 등 지역 기관사회단체장이 한목소리로 “기존 교량과 옹벽을 철거하고, 새로운 회전교차로로 개선해야 한다”고 주장했다.

특히 해리교차로 인근에서는 최근 3년간 교통사고가 7건발생해 주민들의 불안이 높다. 급경사 구조와 시야 확보 불량, 불합리한 진입선 등이 주요 원인으로 지적된다.

김정우 해리면이장단협의회장은 “비가 오면 도로가 미끄럽고, 교차로 진입 차량끼리 시야 확보가 안 돼 항상 위험하다”며 “중앙 부분도 금이 가 있어 보강해봤자 또 무너질 것이고 사고는 계속될 것”이라고 우려했다.

또한 옹벽 하부 배수 불량으로 인한 지속적 침하와 균열도 지적되고 있다. 전문가들 역시 “보강공법으로는 장기적인 안정성을 담보하기 어렵다”며 구조 자체를 바꾸는 근본적 개선이 필요하다고 강조했다.

간담회에서는 교량 접속도로 철거 및 평면형 회전교차로 설치 외에도, 공사 기간 중 주민 불편을 줄이기 위해 우회도로(농로) 확장 및 재포장을 병행해야 한다는 의견이 나왔다. 현재 주민들이 이용 중인 우회도로는 폭이 좁고 포장이 불량해 교통 불편이 크다.

송석호 해리면 주민자치위원장은 “옹벽을 또 세우는 데 예산을 쓸 게 아니라 완전히 철거하고 안전한 회전교차로를 만드는 게 해리면을 위한 길”이라며 “교통량이 많고 관광객도 자주 지나는 곳인 만큼 장기적 관점의 교통체계 개선이 필요하다”고 말했다.

고창군은 현재 해리 교차로 여건 분석 및 개선방안 용역, 계측관리 및 모니터링 용역을 병행 중이다. 오는 10월 말 주민설명회를 열고, 11월 중 최종 추진방안을 확정할 예정이다.

고창군 관계자는 “현재 보강토옹벽 복구가 가장 현실적인 방안으로 검토되고 있지만, 주민 의견과 교통안전성을 종합적으로 반영해 최종안에 반영될 수 있도록 해리면민들의 의견을 전달하겠다”며 “안전이 최우선 원칙”이라고 밝혔다.

한편 해리교차로는 향후 노을대교 준공 이후 고창읍과 해리면, 부안군 방향을 잇는 국지도 15호선의 중요한 관문이 될 전망이다. 산업단지 조성과 관광 인프라 확충이 이어지면 교통량은 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

주민들은 “지금의 보강공사는 또다시 무너질 가능성이 높다”며 “교량과 옹벽을 철거하고 교통 흐름이 원활한 회전형 교차로로 재설계해야 한다”고 한목소리를 내고 있다.

이 말은 단순한 민원이 아닌, 수년간 사고와 붕괴 속에서 안전을 갈망해온 주민들의 절실한 외침이다.

해리면 주민들은 “현재 해리면 소재지는 30년 전과 비교해 완전 붕괴 상태”라며, “장기적 관점에서 해리면의 확장과 발전을 위해서는 지금의 교차로 철거가 불가피하다”고 강조하고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지