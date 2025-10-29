김제시, ㈜한국몰드김제와 123억 원 규모 투자협약 체결

김제시와 ㈜한국몰드김제가 29일 123억 원 규모의 투자협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 김제시 제공

김제시는 29일 자동차 부품 생산 전문기업 ㈜한국몰드김제와 123억 원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 체결식에는 정성주 시장을 비롯해 서백현 시의회 의장, 전북특별자치도 김인태 기업유치지원실장, ㈜한국몰드김제 고선영 대표가 참석한 가운데 열렸다.

이번 협약은 ㈜한국몰드김제가 주요 매출처인 현대자동차(주) 전주공장의 2027년 친환경차 양산 계획에 맞춰 사출 부품(가니쉬 부품, 데크 사이드 커버 등) 생산 물량을 안정적으로 확보한 데 따른 것이다.

㈜한국몰드김제는 지평선산단 내 1만6528㎡ 부지에 약 1700평 규모의 사출 부품 전문공장을 신설하고 22명의 신규 고용을 창출할 계획이며, 친환경차 생산이 본격 확대되는 2028년에 맞춰 투자를 완료해 친환경 중심의 미래차 부품시장에 대응하고 향후 투자를 더욱 확대해 나간다는 방침이다.

㈜한국몰드김제는 지난 2015년 설립된 자동차 부품 전문기업으로 현재 김제시 대동농공단지 본사에서 자동차 SMC(유리섬유 강화 복합재료) 부품과 사출 부품을 생산하고 있으며 현대⋅기아 자동차, 현대모비스의 1차 협력사로서 2024년 현대차로부터 ‘올해의 협력사(상용 부문)’로 선정되는 등 기술력을 인정받았다.

정성주 시장은 “국내외 경기 침체 속에서도 기술력을 인정받아 생산 능력을 확대하고 있는 ㈜한국몰드김제가 김제시에 둥지를 틀고 있어 자랑스럽고 기쁘다”며, “앞으로도 체계적 지원을 통해 기업의 성장을 돕고 미래차와 자동차 부품 산업을 전략적으로 육성해 나갈 것”이라고 밝혔다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지