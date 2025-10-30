이전기사
전북일보로고

전주동물원 주차 요금 15년만에 인상⋯1000원→1500원
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-30 18:16 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 전주
보도자료

전주동물원 주차 요금 15년만에 인상⋯1000원→1500원

문민주 웹승인 2025-10-30 16:21 수정 2025-10-30 16:21

동물원 운영 시간 외에는 무료 개방

image
전주동물원 정문. 전북일보 자료 사진

전주동물원 주차 요금이 15년 만에 1000원에서 1500원으로 인상된다.

30일 전주시에 따르면 다음 달 3일부터 전주동물원 주차 요금이 승용차는 1000원에서 1500원, 25인승 이상 승합차와 4.5톤 이상 화차는 2000원에서 3000원으로 조정된다.

단 동물원 운영 시간(오전 9시~오후 6시) 외에는 무료 개방된다.

이번 주차 요금 인상에 대해 전주시는 시설 유지관리비 상승, 주차 환경 개선을 위한 불가피한 조치였다고 설명했다. 시는 요금 인상분을 주차장 내 노후 포장, 진입로 개선 등에 재투자할 계획이다.

전주시 진교훈 복지환경국장은 "이번 주차 요금 인상은 시민들의 안전과 편의를 위한 불가피한 결정"이라며 "운영 시간 외 무료 개방을 통해 시민들의 이용 만족도를 높이고, 수익은 다시 시설 개선에 환원하겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#전주시 #전주동물원
문민주 moonming@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr