이마트 전주점, 완산·덕진구 100세대에 식료품·생필품 키트 전달

큰나루종합사회복지관 제공

이마트 전주점(점장 최경무)은 6일 전주시 덕진구 반월동 큰나루종합사회복지관(관장 기은하)에서 전주시 사회적 고립 위기가구 100세대에 희망키트를 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

이마트 ‘희망키트’는 고립위기 1인가구의 생계부담을 완화하고 일상의 회복을 응원하자는 의미를 담아 기획되었다. 총 500만원 규모의 식료품·생필품·위생용품 등으로 구성된 키트를 전주시 완산구 40세대와 덕진구 60세대 등 총 100세대에게 전달됐다.

김현옥 전주시 생활복지과장은 “1인가구가 증가하면서 일상생활의 기본적인 어려움은 물론 외로움과 우울감에 따른 고립 문제가 커지고 있다”며 “이마트 전주점의 이번 나눔이 매우 반갑고 감사하다”고 밝혔다.

최경무 이마트 전주점 점장은 “1인가구가 겪는 어려움에 공감하며, 희망키트가 단순한 물품을 넘어 마음의 위로가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 지속적인 나눔을 실천하겠다”고 전했다.

기은하 큰나루종합사회복지관 관장은 “이번 지원을 통해 혼자 어려운 시기를 보내고 있는 분들에게 작지만 큰 용기와 힘을 드릴 수 있었다”며 “일회성 지원에 머무르지 않고 지속적인 관계망으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지