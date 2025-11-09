한국건설기계연구원, 미래 건설기계 혁신·신산업 육성 앞장

다양한 연구개발 및 국제공인시험기관으로 입지 넓혀 기존 건설기계부품연구원에서 명칭 변경⋯4대 비전 제시 도내 침수안전산업 진흥시설 조성 지원사업 등 수행 눈길

한국건설기계연구원 본원 전경/사진제공=한국건설기계연구원

건설기계산업은 작업효율과 친환경, 안전성 향상 추세에 맞춰 시장환경이 끊임없이 변화하고 있으며 이에 따라 핵심부품의 전자화 기술이나 스마트건설기술과 관련된 건설기계 기술개발이 주목을 받고 있다.

여기에 스마트화와 환경친화적인 제품 개발에 따른 실제 현장에서의 안전성 및 효율성 검증 수요도 더욱 높아지고 있는 상황이다.

이 같은 기술 트렌드에 대응하기 위해 만들어진 곳이 바로 ‘한국건설기계연구원(원장 채규남)’이다.

10년 전 건설기계 시험인증 중심 기관으로 탄생한 이곳 연구원은 건설기계용 전기구동시스템 개발과 자동화 굴착기 실증기술개발사업 등 산업통상자원부의 R&D 과제를 비롯해 국토교통부의 고위험 건설기계 안전성 평가기술개발 및 행정안전부의 침수안전산업조성사업까지 300여건, 7600억원 규모의 과제를 수주하는 등 연구개발 중심 연구원으로 성장해가고 있다.

글로벌 선도 전문 연구기관으로 도약하고 있는 한국건설기계연구원에 대해 알아본다.

수소건설기계/사진제공=한국건설기계연구원

◇미래 건설기계 혁신의 중심에 서다

연구원은 2010년 산업통상자원부의 국가 R&D사업인 그린건설기계 종합기술지원사업을 시작으로 건설기계 시험인증시설과 연구기반을 구축한 것을 토대로 설립됐다.

2011년 현 오식도동 부지에 본관동이 완공돼 건설기계의 고부가가치화와 차세대 성장동력으로 육성할 수 있는 연구기반시설을 마련했으며 2012년 8월에는 건설기계 제조산업의 기술발전과 시험인증, 원스톱서비스를 위한 건설기계종합지원센터를 준공했다.

2014년 2월 한국건설기계사업협회로부터 기존사업에 관한 일체의 권리와 의무 등 사업 전반을 양수받아 3월 21일 건설기계부품연구원 본관에서 개원식을 개최했다.

이후 한국인정기구로부터 8개 분야 시험항목에 대한 국제공인시험기관으로 자격을 부여받는 등 세계 각국에서 인정받고 통용되는 시험성적서 발급이 가능해 국제공인시험기관으로서 입지를 다지고 있다.

이 뿐 아니라 2015년 4월 나포종합시험센터를 준공해 건설장비를 생산하는 기업들이 자체 시험센터를 설립해야 하는 부담을 없애고 중복투자를 방지하는 등 품질경쟁력 확보를 위한 기초 인프라도 구축했다.

이와 함께 연구원은 △산업통상자원부가 공모한 친환경 토공기계 종합시험설비 구축사업 선정 △건설기계산업의 숙원이던 건설기계분야 전문 생산기술연구소 전환 △새만금 산업연구단지 시험연구센터 신축 △국내 최초의 건설기계‧산업기계 전용 수소충전소 구축 △침수안전산업 진흥시설 조성 지원사업 선정 등 다방면에서 가시적인 성과를 내고 있다.

이를 통해 새만금산업단지의 활성화는 물론 관련 기업 입주를 인력양성과 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

지난해 열린 창립 10주년 성과보고 및 비전 발표회에서 연구원 명칭을 기존 ‘건설기계부품연구원’에서 ‘한국건설기계연구원으로 변경했다./사진제공=한국건설기계연구원

◇ 건설기계부품연구원에서 ‘한국건설기계연구원’으로

연구원은 지난해 열린 창립 10주년 성과보고 및 비전 발표회에서 연구원 명칭을 기존 ‘건설기계부품연구원’에서 ‘한국건설기계연구원(KOCETI·Korea Construction Equipment Technology Institute)’으로 변경했다.

명칭에 ‘한국’을 넣어 국내 건설기계 분야 대표 연구기관이라는 점을 부각시키고, 기존 건설기계 부품의 한정적 의미에서 건설기계 관련 모두를 포함하는 확장적 의미를 담았다.

설립초기 55명으로 출발한 연구원은 현재 115여명이 근무하고 있으며 40억원의 연구비는 2023년 기준 335억원, 협력기업은 40여개에서 1200여개로 늘어나는 등 외형적인 성장을 이뤘다.

무엇보다 미래 건설기계 혁신의 중심이라는 비전 아래 10년 뒤 200명의 전문인력과 연간 연구비 800억원대의 규모를 갖춘 글로벌 선도 전문연구기관으로 도약한다는 방침이다.

이를 위해 연구원은 △글로벌 시장 대응 핵심기술 개발 △혁신 인프라 조성 △중소·중견기업 경쟁력 강화 지원 △기관 운영체계 선진화 등 4대 전략을 제시했다.

침수안전산업진흥시설 전경/사진제공=한국건설기계연구원

◇전북, 수소·침수 안전 미래산업으로 발돋움

탄소중립과 기후위기 대응이 산업의 핵심 의제가 되면서 전북지역에서 미래형 신산업 육성이 본격화되고 있다.

연구원이 전북특별자치도와 군산시 지원으로 수소 기반 건설기계기술과 침수안전산업 분야 연구 인프라 구축에 속도를 내면서 기존 제조업 중심의 경제구조 전환에 중요한 촉매 역할을 할지 주목되고 있다.

건설기계 산업은 굴착기•로더 등 중대형 장비 비중이 높아 장시간 고출력 운전에 적합한 대안 동력 기술 확보가 필요하다.

내연기관 규제 강화와 온실가스 감축 정책이 전 세계적으로 확대되면서 수소 기반 친환경 건설장비 상용화는 더 이상 선택이 아닌 필수 과제로 떠올랐다.

또한 최근 기상이변에 따른 집중호우와 도시침수로 연간 수천억원 규모의 피해가 반복되며 재난안전 대응기술 고도화도 시급해졌다.

산업계는 침수 안전제품 성능 검증체계가 취약해 시장 확대에 어려움이 있다는 점을 지적해왔다.

이러한 산업적‧사회적 환경변화 속에서 한국건설기계연구원을 중심으로 두 사업이 추진되고 있어 눈길을 끌고 있다.

먼저 기후에너지 환경부‧전북특별자치도‧군산시 지원으로 추진되는 ‘건설기계용 수소파워트레인 신뢰성 평가기반 구축’ 사업은 2024년부터 2028년까지 총 160억원이 투입된다.

연구원 시험평가인증센터(군산시 나포면)에 연료전지시스템 성능 시험장비와 수소엔진 동력계 실증장비가 설치된다.

온도‧습도‧진동‧불순물 등 건설현장의 가혹조건을 실제와 같은 수준으로 모사해 기술 신뢰성을 검증할 수 있다는 점이 특징이다.

구축 인프라는 굴착기‧지게차 등 다양한 장비에 적용 가능해 수소동력 상용화의 병목 구간을 해소할 것으로 기대된다.

또한 시험평가 인프라 개방을 통해 부품·모듈 개발 기업의 진입장벽을 낮추고 기술자립을 촉진할 예정이다.

이런 가운데 최근 기후변화에 따라 단시간에 쏟아지는 극한호우로 인해 매해 큰 인명·재산피해가 발생하고 있다. 앞으로도 이러한 극단적인 이상기후 현상은 더 잦아지고 이로 인한 피해는 더 커질 가능성이 높다.

행정안전부는 이러한 극한호우로 인한 피해를 줄이고 관련 산업군의 진흥을 위해 ‘재난안전산업 진흥시설 조성지원 사업’를 추진했고 지난 2023년 전북특별자치도와 도내 4개 연구기관(전북테크노파크‧한국건설기계연구원‧한국전자기술연구원‧한국건설생활환경시험연구원)은 전국 최초로 이 사업에 선정됐다.

‘침수안전산업 진흥시설’은 산학연관 상호 연계를 통해 △침수안전기업이 보유한 제품·기술의 성능 시험·평가 △침수안전 제품·기술에 대한 연구개발(R&D) △국내외 판로개척 지원 등을 일괄 수행하고 있다.

이번 사업은 오는 2026년까지 국비 90억원, 도비 63억원, 시비 27억원 등 총 180억원이 지원되며, 연구원 본원에 ‘침수안전산업 진흥시설’을 조성하는 내용을 담고 있다.

그동안 국내 침수안전산업 분야는 영세한 중소기업 위주로 구성되어 연구개발 및 성능평가 등이 활발히 이루어지지 않았던 점을 고려하면 한국건설기계연구원 내 ‘침수안전산업진흥시설’이 큰 역할을 할 것으로 보인다.

이를 통해 연구개발 인프라 환경이 개선되는 한편 침수안전산업 분야의 신기술을 발전시키고, 관련 기업을 육성하는 기반 역할을 할 것으로 전망된다.

연구원은 이번 사업의 진행으로 침수안전제품 기술개발과 관련 산업의 부흥을 위한 지원체계를 구축함으로써, 침수안전기술 선진화와 핵심기업의 전북도내 집적화 등 산업생태계 구축이 촉진될 것으로 예상하고 있으며 더 나아가 기업유치 등 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 보고 있다.

채규남 원장은 “두 사업 모두 기존 장비 제조기반을 활용해 미래 성장산업으로 자연스럽게 이동할 수 있는 경로를 제공한다는 점에서 의미가 크다”면서 “수소파워트레인과 침수안전기술은 산업경쟁력 확보와 시민안전 향상에 동시에 기여하게 될 것”이라고 말했다.

이어 “전북이 미래형 전략산업의 테스트베드 중심지로 자리매김하도록 역할을 다하겠다”며 “향후 기업 활용도를 높이기 위한 장비 고도화, 전문인력 양성, 기업 집적화 활동 등을 지속적으로 진행할 것”이라고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지