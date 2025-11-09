장수군, 2025년산 공공비축미 건조벼 매입 시작

농가 소득 안정 도모 및 고품질 쌀 생산 기반 강화 기대

장수군 공공비축미 건조벼 매입-장수농협 /사진제공=장수군

장수군이 7일 2025년산 공공비축미 건조벼 매입을 본격적으로 시작했다고 밝혔다.

이번 매입은 지역 농가의 안정적인 쌀 판매를 지원하고 고품질 쌀 생산 기반을 강화하기 위한 것이다.

공공비축미 매입은 지난 6일 번암면을 시작으로 △장계면·계북면(11일) △천천면(12일) △계남면(13~14일) △장수읍(14일) △산서면(24일~12월 3일) 순으로 읍·면별 일정에 따라 진행된다.

올해 장수군의 공공비축미 총 매입물량은 3,851톤으로 이 중 건조벼 1,981톤, 산물벼 1,870톤이 포함된다. 매입 품종은 ‘신동진’과 ‘해담쌀’ 두 가지다.

군은 농가의 경영 안정을 위해 40kg당 4만 원의 중간 정산금을 우선 지급하고, 최종 정산금은 수확기(10~12월) 쌀값을 반영해 12월 중 확정·지급할 예정이다.

또한, 매입 품종이 아닌 벼를 출하할 경우 향후 5년간 공공비축미 매입 대상에서 제외되므로 농가는 매입 품종을 반드시 확인하고 다른 품종의 혼입을 주의해야 한다.

최훈식 군수는 “공공비축미 매입은 한 해 동안 땀 흘려 일군 농민들의 노고에 대한 정당한 보상이자 지역 농업의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 제도”라며 “철저한 품질관리와 공정한 검사를 통해 농가 소득 안정과 신뢰받는 ‘장수 쌀’ 생산에 최선을 다하겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지