李대통령, 민주당에 “집권여당 무게 나눈 동지…하나일때 가장 강해”

워크숍 서면 축사서 당정일체 강조…“동지들 있기에 민주정부 세워”

이재명 대통령은 10일 정부와 더불어민주당의 관계와 관련해 “지난 대선에서 증명했듯 우리는 하나일 때 가장 강하다”며 당정이 ‘원팀’으로 국정에 임할 것을 강조했다.

이 대통령은 이날 경기 광주 곤지암리조트 컨벤션센터에서 열린 민주당 지역위원장 워크숍에 보낸 서면 축사에서 이같이 말했다. 축사는 강훈식 대통령 비서실장이 대독했다.

이 대통령은 “집권 여당의 무게를 함께 나눈 동지로서, 또 오랜 동료로서 반가운 마음”이라며 “동지들이 있었기에 평화의 새 시대를 열어젖힐 수 있었으며, 아울러 내란의 어둠과 민주주의의 위기를 이겨내고 네 번째 민주 정부를 굳건히 세울 수 있었다”고 말했다.

그러면서 “같은 뜻을 품고 같은 곳을 향하는 동지들을 믿고 대통령의 책무를 충실히 이행하겠다”고 덧붙였다.

강 실장은 대독을 마친 뒤 “민주당을 중심으로, 정청래 대표와 김병기 원내대표를 중심으로 힘 있게 뭉쳐달라. 대통령실도 잘 뒷받침하겠다”며 ‘당정 일체’의 필요성을 거듭 역설했다.

