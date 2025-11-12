[사설]‘한승헌도서관’ 정의·인권교육 산실 되길

대한민국 ‘1세대 인권변호사’인 고(故) 한승헌 변호사의 뜻을 기리는 도서관이 고인의 모교인 전북대학교에 들어섰다. 전북대는 지난 11일 교내 법학전문대학원에서 ‘한승헌도서관’ 개관식을 열었다. 도서관은 한 변호사의 유가족이 전북대에 기부한 발전기금 1억원과 국립대학 육성사업 등의 예산이 더해져 총 6억2000만원의 예산으로 건립됐다. 연면적 378㎡ 규모로 100~150명이 함께 학습과 토론, 휴식을 즐길 수 있는 열린 복합공간으로 운영될 예정이다.

이 도서관은 고 한승헌 변호사가 남긴 기록과 정신을 모교에 아로새긴 공간으로, 민주주의와 인권, 정의의 가치를 되새기는 상징적 장소다. 그의 이름을 딴 도서관이 전북대에 세워졌다는 것은 특별한 의미를 지닌다. 고인의 모교인 전북대가 지역의 울타리를 넘어 대한민국 민주주의의 유산을 품은 공간으로 거듭났다는 뜻이기 때문이다.

진안 출신으로 전주고와 전북대 정치학과를 졸업한 한 변호사는 우리 사회 정의와 인권의 가치를 몸소 실천한 시대의 스승이다. 법조인으로서, 공직자로서 그는 언제나 약자의 편에 서서 사회 정의를 지켜왔다. 군사정권 시절, 그는 수많은 양심수와 해직 언론인을 변호하며 법이 권력의 도구가 아니라 사람을 위한 정의의 언어임을 몸소 보여주었다. 그의 삶은 우리가 기억해야 할 역사이자, 지금 실천해야 하는 시대의 가치이기도 하다. 대한민국 민주주의와 법치주의 발전에 큰 자취를 남긴 그의 이름을 딴 도서관이 대학에 문을 연 것은 단순히 한 인물을 기리는 일을 넘어 그의 정신을 계승하겠다는 다짐이다.

도서관은 단순히 책만 모아놓은 공간이 아니다. 사람의 사고와 주장이 이어지고 과거와 미래가 만나는 의미 있는 공간이다. 대학도서관은 더욱 그렇다. 그런 점에서 전북대 한승헌도서관은 단순한 지식과 정보의 저장소를 넘어 민주주의와 정의·인권의 가치를 배우고 토론하며 실천하는 교육의 산실이 되어야 한다. 이곳에서 젊은 청년들이 한 변호사의 치열했던 삶을 배우고 인권의 가치를 새겨 ‘정의로운 지성’으로 성장하길, 그리고 이 도서관이 법과 정의, 사회적 책임과 연대의 가치를 배우고 토론하는 ‘지성의 장’이 되기를 기대한다.

