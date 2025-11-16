파출소가 희망 플랫폼으로⋯반찬카페로 변신한 익산 옛 영등치안센터

유휴 국유재산 활용사업 일환…익산지역자활센터 ‘다온스’ 반찬카페 개소 소통·연대 통해 취약계층 일자리 창출 및 자립 실현…공동체 활성화 기대

14일 익산 옛 영등치안센터에서 열린 익산지역자활센터 ‘다온스’ 반찬카페 개소식에서 주요 내빈들이 테이프 커팅을 하고 있다. /사진 제공=익산지역자활센터

익산 옛 영등치안센터가 취약계층 일자리 창출 및 자립 실현을 위한 희망 플랫폼으로 변신했다.

익산지역자활센터와 익산시는 14일 유휴 국유재산인 옛 영등치안센터를 리모델링해 조성한 나라On 상생일터 ‘다온스’ 반찬카페 개소식을 개최했다.

지역주민이 함께 어울리며 소통과 연대를 통해 저소득층의 자립을 지원하는 사회적 가치 창출 사업으로 마련된 이 반찬카페는 건강한 먹거리 제공뿐 아니라 지역공동체 활성화를 위한 새로운 거점이 될 것으로 기대를 모은다.

이 반찬카페는 한국자산관리공사(캠코)와 전북특별자치도, 전북광역자활센터, 한국지역자활센터협회 전북지부가 함께 힘을 모아 조성했다.

특히 캠코는 옛 영등치안센터 건물을 사용할 수 있도록 기반공사를 지원하고 자활사업 활성화를 위한 기부금 1000만 원을 전달하는 등 힘을 쏟았다.

이날 개소식에는 익산시와 익산시의회 보건복지위원회, 캠코, 전북광역자활센터, 한국지역자활센터협회 전북지부, 익산지역자활센터, 지역주민 등 100여 명이 참석해 개소를 축하했다.

시 관계자는 “다온스는 단순한 시설이 아니라 지역주민이 함께 어울리고 성장하며 자립을 실현하는 희망 플랫폼”이라며 “방치된 국유건물을 리모델링해 자활기업 및 사업단의 안정적인 거점공간으로 활용하는 협력형 자활 모델”이라고 설명했다.

임탁균 익산지역자활센터장은 “캠코의 따뜻한 사회공헌이 지역복지의 든든한 밑거름이 됐다”며 “단순한 일자리 창출을 넘어 지역경제 회복과 공동체 복원으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 가겠다”고 다짐했다.

익산=송승욱 기자

