“400억 짜리 ‘진안군 지방정원’ 공약, 확신 없거든 재고하라”

이루라 의원 군의회 제303회 2차 정례회 행감서 쓴소리

진안군의회 이루라 의원

전춘성 진안군수의 400억 원짜리 공약사업인 ‘지방정원 조성’이 11월 현재 사업대상지조차 선정하지 못하고 있다. 갈팡질팡 표류 상태를 면치 못하자 “확신 없는 사업은 아무리 공약이라도 재고하는 게 바람직하다”는 지적을 받고 있다.

이 같은 지적은 진안군의회가 지난 13일 산림과를 대상으로 펼친 제303회 제2차 정례회 행정사무감사(이하 행감) 회의장에서 나왔다.

지방정원 조성 공약은 전 군수가 2022년 6월 지방선거에서 재선에 도전하면서 내건 것으로 2024년 상반기까지는 활발하게 추진하는 모습을 보였다. 하지만 2024년 하반기부터는 추동력이 떨어져 성과 없는 공회전만 거듭하고 있다.

이날 지적에 나선 의원은 이루라 의원.

이 의원은 지방정원 조성이 지지부진한 것에 대해 “지방정원을 하려는데 최적의 장소가 보이지 않는다면 다른 사업으로 전환을 검토하는 것이 필요하다”는 견해를 제시했다.

이에 대해 담당부서 과장은 “시작 당시 전국적으로 지방정원 조성 분위기가 강해 우리 군이 이에 편승한 면이 있다”며 “도내에 6개 지방정원이 이미 조성돼 있고 전국으로는 65개소다. 목조전망대가 너무 많아 산림청에서 자제시키고 있는 분위기다. 매년 소요될 것으로 예상되는 운영비가 20억 원 정도인데 이것이 큰 부담”이라고 대답했다.

그러자 이 의원은 “조성 사업에 속도를 내기보다 100년 대계를 내다보면서 해야 한다”며 “할 건지 말 건지를 빨리 결정해야 한다”고 했다. 늦어지는 이유에 대해 “아무리 봐도 진안군이 이 사업에 대해 확신이 없기 때문”이라는 견해를 제시했다.

이루라 의원은 지난 10일 기획감사실 행감 때도 동일한 지적을 했으며, 이보다 앞선 회기에 실시했던 군정질문 등에서도 갈팡질팡하며 한없이 표류하고 있는 이 사업에 대해 문제제기를 계속해 왔다.

한편, 전 군수는 지난 7월 1일 군수 취임 3주년 기자회견에서 “지방정원 조성은 어떻게 돼 가고 있느냐”는 전북일보의 질문에 대해 “담당공무원이 협박을 받아 진행을 멈춘 상태”라는 대답을 내놔 주변을 화들짝 놀라게 했다. ‘누구한테 협박을 받은 것인가’, ‘사업을 접었다는 뜻인가’ 등 논란의 불씨를 지폈다.

지방정원 조성사업은 지난 2022년 지방선거 때 전 군수가 내세워 확정된 공약이지만 3년 넘게 사업 대상지조차 선정하지 못하면서 갈팡질팡하는 모습을 보이고 있다. 처음에는 죽도(진안읍 가막리, 상전면 수동리, 동향면 성산리 경계) 일원을 대상지로 선택하려 했으나 주민 반발로 철회했다. 이후 진안읍 운산 습지 일원, 주천 생태 공원 일원 등으로 대상지를 물색하다 최종 선택을 하지 못하고 “협박 때문에 멈춘 상태”라고 답한 후 손을 놓고 있는 모양새다.

밀어붙이자니 여의치 않고 포기하자니 공약 이행률을 깎아먹는 진퇴양난의 상황으로, 시간이 갈수록 해법 없는 ‘골칫거리’가 돼 가는 형국이라는 평가가 비등하고 있다.

진안=국승호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지