전주시 여의동 전북중 앞에 ‘조촌동 공영주차장’ 신설

Trend news
38개 면 조성…기본 30분 700원, 15분마다 350원 추가
전주시설공단이 17일부터 조촌동 공영주차장을 유료로 운영한다.
조촌동 공영주차장은 전주시 덕진구 여의동 전북중학교 맞은편에 39개 주차면으로 조성됐다.
주차 요금은 기본 30분에 700원이며, 이후 15분마다 350원씩 추가된다.
10분 내 출차하면 요금이 부과되지 않으며, 하루 최대 부과 요금은 7000원이다.
월정기권과 상가할인권 제도도 운영한다.
한 달 6만 원에 주차장을 자유롭게 이용할 수 있으며, 인근 소상공인들은 상가할인권을 구매해 고객들에게 50% 할인된 금액으로 주차 편의를 제공할 수 있다.
월정기권과 상가할인권 신청은 오는 24일부터 가능하다.
김형수 공단 주차사업부장은 “조촌동에 공영주차장이 새로 문을 열면서 지역 주민들의 주차 편의 향상과 인근 상권 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글