이전기사
전북일보로고

전주시 여의동 전북중 앞에 ‘조촌동 공영주차장’ 신설
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-11-16 20:44 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 전주

전주시 여의동 전북중 앞에 ‘조촌동 공영주차장’ 신설

강정원 웹승인 2025-11-16 15:59 수정 2025-11-16 15:59 
38개 면 조성…기본 30분 700원, 15분마다 350원 추가

Second alt text
전주시 덕진구 여의동 전북중학교 맞은편에 39개 주차면으로 조성된 조촌동 공영주차장. /전주시설공단

전주시설공단이 17일부터 조촌동 공영주차장을 유료로 운영한다.

조촌동 공영주차장은 전주시 덕진구 여의동 전북중학교 맞은편에 39개 주차면으로 조성됐다.

주차 요금은 기본 30분에 700원이며, 이후 15분마다 350원씩 추가된다.

10분 내 출차하면 요금이 부과되지 않으며, 하루 최대 부과 요금은 7000원이다.

월정기권과 상가할인권 제도도 운영한다.

한 달 6만 원에 주차장을 자유롭게 이용할 수 있으며, 인근 소상공인들은 상가할인권을 구매해 고객들에게 50% 할인된 금액으로 주차 편의를 제공할 수 있다.

월정기권과 상가할인권 신청은 오는 24일부터 가능하다.

김형수 공단 주차사업부장은 “조촌동에 공영주차장이 새로 문을 열면서 지역 주민들의 주차 편의 향상과 인근 상권 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

강정원 mkjw96@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr