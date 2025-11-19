전북 교육공무직 총파업 돌입...전북교육청 “급식 등 불편 최소화” 대응

비정규직 저임금 철폐 등 주장…전북은 21일 총파업

전북교육청

교육공무직 직원들이 총파업을 예고함에 따라 일선 학교 급식 제공 등의 학교 현장의 혼선이 우려된다.

전국학교비정규직연대회의는 ‘집단임금교섭 승리! 비정규직 저임금·차별 철폐! 교육공무직 법제화! 학교급식법 개정!’ 등을 골자로 한 총파업에 들어간다.

학교비정규직(교육공무직) 노동자 총파업은 오는 20일, 21일, 12월 4일과 5일 등 총 4회에 걸쳐 권역별로 진행된다. 전북은 21일이다.

이들은 △비정규직 저임금 철폐! 방학 생계대책 마련 △최저임금 이상 기본급! 명절휴가비 차별 해소 △학교급식법 개정! 교육공무직 법제화 △정부 국회 약속이행! 예산 확보를 주장하고 있다.

이에 대해 전북교육청은 학생, 학부모 불편 최소화를 위해 총력 대응에 나설 예정이다.

총파업에 들어가면 학교 급식·돌봄·특수교육, 유아교육 등 학교 현장 불편이 예고된다.

일각에서는 학생들의 교육권과 급식권을 볼모로 한 파업이 아니냐는 비판의 목소리도 나온다.

유정기 교육감 권한대행은 “총파업에 따른 급식 및 돌봄 공백으로 학생과 학부모들이 어려움을 겪지 않도록 모든 교직원이 협력해 학교 현장의 교육활동을 지원하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

학교비정규직노동조합 전북지부 관계자는 “학교 현장은 여전히 구조적 차별에 갇혀 있다”며 “급식, 돌봄, 행정, 특수교육, 미화 등 학교비정규직 노동자들은 학교를 지탱하는 핵심 주체임에도, 여전히 저임금과 차별을 감당하며 묵묵히 일하고 있다”고 주장했다.

이강모 기자

