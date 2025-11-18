김관영 지사 “도민 기만 행위…소리축제조직위, 단호히 책임 묻겠다”

김관영 전북특별자치도지사.

속보= 전주세계소리축제조직위 운영 논란과 관련해 김관영 전북특별자치도지사가 18일 “용인될 수 없는 사안”이라며 강력 대응을 예고했다.

김 지사는 이날 입장문을 통해 “도민 신뢰를 훼손하는 일이 반복돼서는 안 된다”며 “독립기관인 전북자치도 감사위원회가 적발한 사항에 대해 이미 조직위에 엄중한 징계 처분을 통보했다. 신속하고 단호하게 후속 조치를 진행하겠다”고 밝혔다.

그는 “공정과 원칙을 흔드는 행위는 어떤 경우에도 예외 없이 엄정하게 다루겠다”며 “제도 개선과 윤리 규율 강화로 도민 기대에 부응하겠다”고 강조했다.

앞서 도 감사위원회는 지난 4월 말 실시한 조직위 재무감사에서 총 7건의 업무 부적정을 확인했다. 특히 조직위는 사무국 간부 A씨의 연봉을 지난해 대비 48.6% 인상해 월 기본급을 500만 원으로 책정, 전체 직원의 연봉 조정을 총괄하는 위치에서 형평성을 훼손했다는 판단을 내렸다.

감사위는 “협찬 유치 등 A씨의 업무는 직무 범주에 속하고 업무량도 특별히 많지 않았다”며 조직위의 급여 인상 사유를 인정하기 어렵다고 지적했다.

한편 전주세계소리축제 조직위는 그동안 인력용역비의 수도권 집중 집행, 개막작 ‘심청’ VIP 초청 논란, 장르별 시장거점화 사업의 취지 왜곡 의혹 등 여러 운영 문제가 제기돼 왔다. 도 감사위는 일부 비위 사실을 확인하고 조직위에 구조 개선을 요구한 상태이며, 남은 의혹들에 대해서도 추가 검토를 진행할 예정이다.

