자동차융합기술원-현대차·기아, 미래 상용차 기술협력 맞손

친환경 상용모빌리티 공동개발·연구시설 공동활용 업무협약 체결 전북 상용차산업 기술경쟁력 강화…새만금 테스트베드 협력 추진

18일 자동차융합기술원 회의실에서 자동차융합기술원과 현대차, 기아 R&D본부 상용LCM담당 관계자들이 기술 협력 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다./사진=전북도

전북특별자치도가 현대차·기아와 함께 미래형 상용차 기술 협력에 나선다. 전북자치도는 국내 유일의 상용차 생산 거점인 전북이 친환경 모빌리티 산업의 중심지로 도약하기 위한 발판이 될것으로 기대하고 있다.

전북자치도는 자동차융합기술원과 현대차·기아 R&D본부 상용LCM담당이 친환경 및 미래 상용차 분야 기술협력을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 지속가능한 상생협력 체계를 마련하고, 양 기관의 연구역량과 인프라를 활용해 미래형 상용차 개발, 상용화 기술협력, 연구시설 공동 활용을 추진하기 위해 마련됐다.

자동차융합기술원은 오양섭 원장 취임 이후 현대차·기아와의 기술 교류를 꾸준히 확대해 왔다. 실무진 중심의 협의체를 운영하며 공동 연구 과제를 발굴해 왔고, 이번 협약으로 협력체계를 공식화했다.

협약에는 △공동 TF 구성 및 정기 운영 △국가공모사업 공동 발굴·수행 △R&D 성과물 상용화 기술 협력 △새만금주행시험장·테스트베드 공동 활용 △연구장비·기자재 공동 이용 및 정보교류 확대 등이 포함됐다.

이에 따라 군산의 자동차융합기술원 연구 인프라와 현대차·기아의 글로벌 기술력이 결합돼 친환경 상용모빌리티 실증 연구가 한층 탄력을 받게 될 전망이다. 전북도는 새만금주행시험장을 활용한 실증사업 등 연구개발에 대한 협력 범위도 확대될 것으로 기대하고 있다.

오 원장은 “이번 협약이 전북 상용차 산업의 기술경쟁력을 높이고, 미래형 상용모빌리티 생태계 구축에 기여할 것”이라고 말했다.

박상현 현대차·기아 부사장은 “양 기관의 협력을 통해 친환경 상용차 분야의 기술혁신을 가속화하고, 국내 상용차산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.

도는 이번 협약을 계기로 현대차·기아 R&D본부(경기도 화성)와 자동차융합기술원(전북 군산) 간 협력 네트워크를 확대하고, 공동연구와 인력 교류를 통해 지속 가능한 산업 생태계를 조성한다는 방침이다.

이준서 기자

