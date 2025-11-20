무주구천동 노인회원들, 산불예방에 앞장 ‘덕유산은 우리가 지킨다’

회원 30여 명, 덕유산국립공원사무소에서 집중교육 이수 최태호 분회장 “우리 소중한 자연 지켜내는데 힘 보탤 것”

무주구천동 노인회원들이 산불예방교육을 마치고 산불감시 의지를 불태우며 기념촬영을 하고 있다./덕유산국립공원사무소

무주구천동 덕유산 자락의 어르신들이 펼치는 ‘산불감시활동’이 기성세대를 비롯한 젊은이들에게 경각심을 주고 있다.

대한노인회 무주군지회 구천동분회(분회장 최태호) 회원들이 단풍철 탐방객 증가에 따라 특별 감시체계를 갖추고 활동에 돌입했다.

이에 발맞춰 덕유산국립공원사무소(소장 안길선)는 지난 19일 가을철 산불조심기간을 맞아 구천동노인연합회 등 지역주민 30여 명을 대상으로 산불 예방 및 감시체계 구축 교육을 실시했다.

최근 건조한 날씨와 영농부산물 소각 등으로 산불 위험이 증가함에 따라, 이번 교육은 지역사회와의 협력체계를 강화하고 공원 내·외 산불 예방 의식 향상을 위해 마련됐다.

이날 교육은 영농부산물 및 쓰레기 소각 금지, 산불 발생 원인 및 예방수칙, 산불진화장비(산불진화차량 등) 설명, 심폐소생술 교육, 산불 발생 시 주민 및 탐방객의 초기 대응요령 안내 등의 이론교육과 주민들이 실제 상황에서 활용할 수 있는 실질적인 현장대응방법 등을 중심으로 진행됐다.

교육에 참석한 최태호 구천동 분회장은 “산불 예방과 대응에 필요한 정보를 알 수 있어 매우 유익한 시간이었다”며 “분회원들은 앞으로도 산불 예방 활동에 적극 협조해 우리의 소중한 자연을 지켜내는데 힘을 보탤 것”이라고 전했다.

무주=김효종 기자

