대한노인회 장수군지회, 노인일자리·사회활동지원사업 평가회 개최

7차례 읍·면 순회, 210여 명 참여 성과 공유 및 개선점 논의

2025년 노인일자리 및 사회활동지원사업 평가회에 참석한 어르신과 장수군지회 관계자 /사진제공=장수군지회

(사)대한노인회 장수군지회(지회장 허기태)는 13일부터 21일까지 관내 7개 읍·면을 순회하며 노인일자리 및 사회활동지원사업 평가회를 진행했다.

이번 평가회에는 공익활동형과 노인역량활용형 사업에 참여한 반장, 적극 협조자, 모범 참여자 등 210여 명의 참여자가 참석해 올 한 해 추진된 사업 성과를 돌아보고 참여 소감을 나눴다.

특히 각 사업단별로 활동 과정에서 겪은 애로사항과 건의사항을 공유하며 향후 운영 개선 방향을 함께 논의하는 시간도 마련됐다.

장수군지회는 이번 평가회를 통해 현장의 목소리를 직접 청취하고 사업 운영 전반을 점검하는 계기를 만들었다고 설명했다.

지회는 내년에도 다양한 사회활동 기회를 확대 제공해 지역사회 기여도 강화와 함께 어르신들의 삶의 질 향상을 도모할 계획이다.

허기태 지회장은 “어르신들의 꾸준한 참여와 헌신 덕분에 일자리 사업이 원활하게 추진될 수 있었다”며 “앞으로도 어르신들이 더 안전하게, 더 보람 있게 활동할 수 있는 여건을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

