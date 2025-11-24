음주 운전 중 오토바이 들이받고 달아난 50대 덜미

전주완산경찰서전경/전북일보 DB

음주 운전을 하다 배달 오토바이를 들이받고 달아난 50대가 경찰에 붙잡혔다.

전주완산경찰서는 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(도주 치상) 및 도로교통법 위반(음주 운전) 등 혐의로 A씨(50대)를 붙잡아 조사 중이라고 24일 밝혔다.

A씨는 지난 21일 오전 2시 10분께 전주시 완산구의 한 도로에서 음주 운전을 하다가 B씨(30대)가 운전하던 오토바이를 치고 도주한 혐의를 받고 있다.

신고를 접수한 경찰은 A씨를 추적해 같은 날 오전 10시께 정읍시에서 그를 붙잡았다.

이후 경찰이 위드마크 기법을 적용해 조사한 결과 사고 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허취소 수치 이상이었던 것으로 알려졌다.

A씨는 경찰 조사에서 관련 혐의를 인정하고 있는 것으로 파악됐다.

김문경 기자

