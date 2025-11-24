전북 올겨울 큰 한파 없어…기온 변동성은 높아

12월 평년보다 춥고, 1·2월 덜 춥다

올겨울 전북 지역은 평년보다 심한 추위는 나타나지 않겠지만, 한파와 따뜻한 날씨가 반복되는 등 기온 변동성이 클 것으로 보인다.

전주기상지청에 따르면 도내 12월 기온은 평년보다 대체로 낮고, 1월은 평년과 비슷할 것으로 관측됐다. 2월은 평년보다 높을 가능성이 큰 것으로 분석됐다.

강수량의 경우 12월과 1월은 평년과 비슷한 수준을 보이겠으나, 2월에는 강수량이 증가할 가능성이 있는 것으로 예상된다.

기상지청은 최근 우리나라 주변 해역 해수면 온도가 높은 상태가 유지되면서 고기압성 순환이 강화돼 기온이 평년보다 높을 가능성이 있다고 분석했다.

다만 바렌츠해 등 북극 지역의 해빙 감소로 시베리아의 찬 공기가 동아시아로 유입될 가능성이 있어 12월에서 1월 사이 기온이 하강할 가능성도 있다고 기상지청은 내다봤다.

전주기상지청 관계자는 "오는 12월과 1월 대륙 고기압 확장으로 차고 건조한 공기가 유입되면서 서해안 일부 지역에는 눈이나 비가 많이 올 가능성이 있으니 예보를 잘 확인해 달라”고 당부했다.

