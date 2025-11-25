제34대 김홍식 전북 적십자사 회장 취임⋯“지역사회와 연대 강화, 신속한 지원체계 구축”

대한적십자사 전북특별자치도지사, 지사 회장 이취임식·연차대회 전북일보 서창훈 회장 감사패·김문경 기자 전북지사 회장 표창 수상

대한적십자사 전북특별자치도지사 지사회장 이취임식 및 2025 연차대회가 25일 대한적십자사 전북지사 3층 대강당에서 개최됐다.

이날 행사에는 김관영 전북특별자치도지사, 서창훈 전북일보 회장, 백종일 전북은행장과 지회 봉사원 등 내빈 300여 명이 참석했다.

전임 이선홍 제33대 대한적십자사 전북지사 회장의 이임사를 대독한 이원숙 부회장은 “어려운 시기에도 변함없이 봉사와 나눔을 실천해 주신 봉사원 여러분과 지역사회 문제 해결을 위해 협력해 주신 모든 분께 감사하다”며 “이 자리를 빌려 모든 후원자께 깊은 감사를 드리며 앞으로도 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 전했다.

김홍식 제34대 대한적십자사 전북지사 회장(좌)과 이원숙 부회장(우)/대한적십자사 전북지사

이어 제34대 대한적십자사 전북지사 회장으로 취임한 김홍식 회장은 취임사를 통해 “오늘 지사회장으로 취임하게 된 것을 무한한 영광으로 생각하며, 동시에 막중한 책임감을 느끼며 이 자리에 섰다”며 “창립 120주년을 맞이한 대한적십자사는 한결같이 국민의 생명과 안전을 지키고 인도주의 가치를 실천해왔다”고 강조했다.

그러면서 “지역사회와 연대를 강화해 신속한 지원체계를 견고히 구축하고 복지사각지대 발굴을 확대하겠다”며 “투명하고 신뢰받는 조직 운영으로 도민이 애정하는 적십자를 만들겠다”고 덧붙였다.

취임사 후에는 적십자 인도주의 이념 구현과 적십자 사업 발전에 기여한 인원들에 대한 시상이 진행됐다.

적십자 포장에는 △주식회사 창해에탄올 △주식회사 지아이 △익산 새이리봉사회 윤혜숙 씨 등에게 수여됐다.

대한적십자사회장 표창은 이선희 여성봉사특별자문위원, 임실봉사회 백혜신 씨, 번암봉사회 최임주 씨, 부안읍봉사회 박영숙 씨, 하모니봉사회 김경숙 씨, 중앙봉사회 이현숙 씨 등 6명이 수상했다.

정부포상은 도통동봉사회 이관숙 씨, 반야봉사회 황순옥 씨, 서수봉사회 최복순 씨, 목련봉사회 이귀연 씨, 효자1동 고정민 씨, 인후3동 신재숙 씨에게 수여됐다.

대한적십자사 전북특별자치도지사 지사회장 표창은 비흥봉사회 박현미 씨, 중화산2동봉사회 황애자 씨, 강천봉사회 소명자 씨, 교월동봉사회 조현경 씨, 공음봉사회 김묘은 씨, 익산시 도시관리공단 체육사업팀, 전북일보 김문경 기자, 임실군 운암면 정해인 씨가 받았다.

김관영 전북특별자치도지사는 축사에서 “대한적십자사는 봉사와 헌신의 역사, 연대와 배려의 역사를 써내려왔다”며 “국민의 생명과 안전을 지키는 일에 대한적십자사 전북지사가 더욱 앞장서 주시길 바란다”고 말했다.

한편, 연차대회 후 김홍식 대한적십자사 전북특별자치도지사 회장은 “적십자 홍보활동에 적극 동참해 적십자 인도주의 운동을 널리 알리는데 기여했다”며 전북일보사 서창훈 회장에게 감사패를 전달했다.

