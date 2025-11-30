(유)삼주 한훈 대표, 전북특별자치도지사 감사장 수상

전자민원 모니터단 활동⋯도정 발전에 기여

(유)삼주‧삼영종합중장비학원 한훈 대표가 최근 도정 발전에 적극적으로 기여한 공로로 전북특별자치도지사로부터 감사장을 받았다.

한 대표는 전자민원 모니터단으로 활동하면서 그 역할을 충실히 수행하는 등 지역 발전을 견인한 것으로 알려졌다.

전자민원모니터단은 도내 14개 시·군의 생활 속의 정책 제안‧안전‧불편사항 제보‧설문조사‧소외계층 지원 등 다양한 활동을 진행하며 도민들의 생활 현장과 도정을 잇는 가교 역할을 하고 있다.

한 대표는 “도민들의 작은 의견도 정책 변화로 이어질 수 있도록 맡은 역할을 성실히 수행해온 시간이 매우 뜻 깊었다”며 “앞으로도 도민들의 생활 불편 사항뿐만 아니라 산업 현장의 다양한 의견과 안전 관련 사항을 지속적으로 전달해 도정 정책이 현장에서 실질적으로 체감될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “향후 도정과 밀접한 문화·생활·산업 현장을 전자모니터단과 함께 찾아보고, 도민의 의견이 실질적 정책으로 구현되는 참여 기반 행정 활성화에도 힘을 보태겠다”며 “여기에 지역 산업현장과의 협력 강화 및 안전 점검 등을 통해 안전한 일터 구축과 더 나은 지역사회를 만드는 데에도 앞장서겠다"고 덧붙였다.

군산=이환규 기자

