완주군 종합스포츠타운 어떻게 조성되나

2032년까지 990억 투입, 용진읍 30만㎡에 종합운동장 중심으로 단계별 추진

지난달 29일 완주군 용진읍 현지에서 열린 완주군종합운동장 기공식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /완주군

전북도민체전 60년 역사에서 대회 장소로 완주군 이름은 없다. 완주군보다 도시 규모가 적은 도내 시군 중 두세 번씩 대회를 치른 곳도 있으나 완주군은 그동안 대회 유치 신청조차 못했다.

완주군 13개 거의 전 읍면에 실내체육관이 있고, 수영장(4곳)·테니스장(3개 24면)·축구장(14개)·파크골프장(9개) 등이 조성돼 생활체육에 별 어려움이 없을 만큼 스포츠시설이 잘 갖춰져 있음에도 큰 대회를 치를 규모 있는 종합운동장이 없어서다.

이 같은 상황에서 완주군 종합운동장 건설은 지역 체육발전에 새로운 주춧돌이 될 전망이다.

완주군 종합운동장은 용진읍 운곡리 일원 11만9,187㎡ 부지에 총사업비 351억원을 투입해 관람석 1만석 규모로 건설된다. 2028년까지 주경기장을 중심으로 광장, 야외공연장, 산책로, 녹지휴식공간 등을 갖춘 생활체육·문화 복합공간으로 조성된다.

군은 종합운동장을 중심으로 이 일대를 종합스포츠타운으로 조성하는 청사진을 마련했다.

종합스포츠타운은 총사업비 990억원을 투입해 30만1,955㎡ 규모 부지에 생활체육과 문화기능을 집약한 지역 대표 복합공간으로 조성된다.

사업은 테니스장을 시작으로, 이번 착공에 들어간 종합운동장 완공까지 4단계로 추진되고 있다.

1단계 테니스장 구역은 현재 16면의 야외코트가 운영 중이며, 이 가운데 4면은 30억원을 들여 실내테니스장으로 전환되고 있다. 완공은 2026년 예정이다.

2단계 용진생활체육공원에는 축구장, 족구장, 농구장, 풋살장이 2023년 모두 완공됐으며, 다양한 실내 스포츠 활동이 가능한 다목적체육관이 2028년 완공 목표로 공사 중이다.

3단계 어린이체육공원은 총 2만8,746㎡ 규모로 조성되며, 자전거광장과 바람의 언덕 등 체험·휴식형 시설을 중심으로 2026년 완공될 예정이다.

4단계 종합운동장은 스포츠타운의 중심시설로, 2028년 완공을 목표로 추진된다.

종합운동장이 완공되면 주민들은 일상적인 생활체육은 물론 도민체전 등 대규모 스포츠 이벤트 유치도 가능해져 스포츠 경쟁력을 갖추게 될 전망이다. 또 숙박·음식·교통 등 지역경제 전반의 파급효과도 군은 기대한다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지