군산, 생산가능인구 줄고 고령화 가속

2020~2024년 군산시 연령별 인구 현황/자료제공=군산시

군산시 유소년 및 청년인구•생산가능인구 비중은 지속적으로 감소하고 있는 반면 고령인구는 꾸준히 증가하고 있는 것으로 조사됐다.

이 같은 문제 속에 청년 정착, 출생·보육 환경 개선 등 지역 현실에 맞는 정책 개발 등이 시급한 해결 과제로 떠올랐다.

이 같은 인구 문제는 최근 군산시가 진행한 ‘인구정책 기본계획 수립 연구용역’에서 드러났다.

이 용역보고서에 따르면 군산은 최근 5년간 청년층과 생산가능인구가 줄어들고 65세 이상 고령인구 비중이 23%를 넘어서는 등 초고령사회로 전환되고 있다.

지난해의 경우 고령인구 비중이 청년인구(21.7%) 비중을 넘어서는 등 심각성을 보여주고 있다.

실제 지난 5년간 군산시 인구현황을 살펴보면 유소년(0~14세)의 경우 2020년 12.7%, 2021년 12.3%, 2022년 11.8%, 2023년 11.3%, 2024년 10.9% 등 갈수록 줄어들고 있다.

청년인구(18~39세) 역시 2020년 24.8%, 2021년 23.9%, 2022년 23%, 2023년 22.2%, 2024년 21.7%로 집계됐다.

중년인구(40~64세)는 2020년 40.7%, 2021년 41%, 2022년 41.4%, 2023년 41.6%, 2024년 41.3%로 조사됐다.

반면 고령인구(65세 이상)는 2020년 18.9%, 2021년 19.9%, 2022년 21.0%, 2023년 21.9%, 2024년 23.0% 등 늘고 있는 추세다.

지역경제의 지표가 되는 생산가능인구(15~64세)는 2020년 68.3%, 2021년 67.8%, 2022년 67.2%, 2023년 66.7%, 2024년 66.1%를 기록했으며 5년 사이 2.2%p 감소했다.

청년인구가 갈수록 줄어드는 가장 큰 이유는 낮은 청년고용률 및 일자리 때문으로 파악됐다.

무엇보다 읍면지역은 지난 20년간 약 30%의 인구가 줄어드는 농촌형 정주전략과 귀농귀촌 연계 등 읍면지역 인구감소 대응전략이 필요한 것으로 진단됐다.

이런 가운데 군산시민 인식조사와 시민토론회 등 의견조사에서 인구유입을 위해 개선돼야 할 정주여건으로 교육환경•의료기관 일자리 및 주거환경의 질적 개선 등이 우선순위로 올랐다.

사실상 교육‧의료‧주거 등 정주환경 개선 요구가 전 연령층에서 높은 만큼 이에 대한 대책 마련과 함께 일자리‧주택‧보육 등과 연계한 거주지 만족도 제고가 인구 유지의 핵심으로 작용하고 있다

시는 인구정책 기본계획 수립 연구용역 등에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로 인구정책 기본계획(안)을 보완해 기본계획을 수립하고 2025년 이후 연차별 시행계획을 수립해 추진할 예정이다.

김영민 군산시 부시장은 “인구 문제는 군산의 미래와 직결된 시정 핵심과제로 여러 의견을 충실히 반영해 시민이 체감할 수 있는 실행전략으로 보완해 나가겠다”고 말했다.

