(사)행복드림복지회 김선례 대표, 순창군옥천장학회에 장학금 500만원 기탁

(사)행복드림복지회 김선례 대표 장학금 기탁. /사진=순창군 제공

(사)행복드림복지회(대표 김선례)는 1일 순창군옥천장학회(이사장 최영일 순창군수)에 장학금 500만 원을 기탁했다.

(사)행복드림복지회는 장애인 등 취약계층의 권익 옹호와 재활을 지원하는 중증장애인 생산업체로 구성원의 70%가 장애인과 고령자인 ‘일자리창출형’ 사회적기업이다.

김선례 대표 “순창 학생들의 꿈과 비전을 응원하는 마음에서 기부에 동참하게 됐다”면서 “전북 기업인으로서 지역의 인재 양성에도 적극 관심을 가지고 참여하겠다”고 전했다.

최영일 순창군수는 “지역 학생들이 꿈을 펼칠 수 있도록 장학금을 기탁해 주신 것에 깊은 감사를 드린다”면서 “기탁해 주신 장학금은 지역사회를 이끌어가는 훌륭한 인재를 양성하는 데 소중하게 사용하겠다”고 밝혔다.

순창=임남근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지