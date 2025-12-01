“반찬 배달하며 안부 살펴요”

전주시, 전북지방우정청과 안부 배달 업무협약 독거노인 80명 반찬 지원…복지 사각지대 해소

전주시와 전북지방우정청이 1일 따뜻한 안부 배달 업무협약을 맺었다. 사진=전주시

전주지역 집배원들이 독거노인의 안부를 묻는 든든한 이웃이 되기로 했다.

전주시와 전북지방우정청은 1일 전주시청에서 독거노인에게 반찬을 배달하며 안부를 확인하는 ‘따뜻한 안부 배달’ 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 공공기관이 협력해 복지 사각지대를 해소하자는 취지로, 300만원 상당의 독거노인 반찬 지원(1인당 3~4만원)을 주요 내용으로 한다.

이날 협약에 따라 전주시와 전북지방우정청은 올해 덕진구 저소득 독거노인 80명에게 반찬을 지원할 예정이다.

이와 관련 전주시는 반찬 지원 대상자를 추천하고, 반찬 배달에 필요한 택배비(1인당 1만원)를 지원한다.

전북지방우정청은 우체국 행복나눔봉사단 지원금으로 반찬을 구입한다. 집배원은 소포를 통해 반찬을 배달하며 독거노인의 안부를 확인한다. 특히 집배원은 반찬 배달 중 대상자의 건강과 안전에 이상 징후가 감지될 경우 즉시 해당 동에 상황을 공유한다.

전주시는 이번 협약이 단순한 물품 배달을 넘어 복지 공백을 메우는 중요한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

우범기 전주시장은 “독거노인에게 반찬과 안부를 동시에 전달하기로 한 전북우정청의 역할에 깊이 감사드리다”며 “이번 협약은 공공기관 간 협력의 모범 사례가 될 것”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 전주시는 시민 모두가 안심하고 살아가는 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

최승만 전북지방우정청장 직무대리는 “집배원은 지역 이웃에게 가장 가까이 다가가는 희망의 메신저”라며 “독거노인이 소외되지 않고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 우정청의 폭넓은 네트워크를 활용해 안부 배달 시스템을 운영하겠다”고 밝혔다.

한편 전북지방우정청 시·군 우체국 16개 행복나눔봉사단은 소원우체통 운영, 독거노인 반려식물 나눔, 연탄 배달 등 지역 밀착형 사회 공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

