대한전문건설협회 전북특별자치도회 무주군에 장학금 300만 원 기탁

임홍근 회장 “학생들의 꿈 실현 위한 든든한 디딤돌 될 것”…해마다 어려운 이웃돕기도

대한전문건설협회 전북특별자치도회 임홍근 회장(오른쪽 세번째)이 장학금을 기탁한 뒤 황인홍 군수를 비롯한 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /김효종 기자

대한전문건설협회 전북특별자치도회(회장 임근홍)가 (재)무주군교육발전장학재단(이사장 황인홍 군수)에 장학금 300만 원을 기탁했다.

임근홍 회장은 “무주 학생들의 꿈 실현을 뒷받침할 수 있는 든든한 디딤돌이 되고 싶다”며 “오늘 전하는 작은 힘과 용기가 학생 개인을 성장시키고 지역사회 발전을 도모해 나가길 바란다”고 전했다.

한편, 대한전문건설협회 전북특별자치도회는 건설업자의 품위 보전 및 권익 증진과 건설업 관련 제도 개선, 전문기술 향상 등을 주도하며 도내 건설업과 지역의 상생 방안을 모색하는 단체로 널리 알려져 있다.

해마다 2400여 개 회원사가 뜻을 모아 도내 어려운 이웃들을 위한 성금과 미래 인재 육성을 위한 장학금 지원에 앞장서고 있다. 무주군에는 지난 2020년에 500만 원, 2023년에 300만 원, 지난해에 300만 원 을 기탁하는 등 꾸준한 무주군민 사랑을 실천해오고 있다.

무주=김효종 기자

