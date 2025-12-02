전주 덕진권역 도시재생 ‘순항’

디지털콘텐츠 제작·실증 거점시설(G-Town) 2027년 준공

전주 덕진권역 도시재생 거점시설 조감도. /전주시

전주 덕진권역 도시재생사업이 순항하고 있다.

전주시 덕진권역 도시재생사업은 2021년 국토교통부의 도시재생 뉴딜사업 중 경제기반형 부문에 선정됐다. 2022~2027년 총 517억 원을 투입해 옛 전주종합경기장 일대를 개발하는 내용이다.

이 가운데 핵심사업인 G-Town은 전주종합경기장과 전북대에 각각 추진하던 사업을 통합한 것이다. 당초 메타버스 사업화 실증단지(S-Town)는 종합경기장, 거버넌스 기반 아이디어 플랫폼(I-Town)은 전북대 실내체육관에 구축할 계획이었으나 민선8기 들어 종합경기장 개발에 대한 기조가 바뀌면서 사업에도 변화가 생겼다. 결국 S-Town과 I-Town은 하나의 거점공간인 G-Town으로 통합·변경됐다.

덕진수영장과 전북여성가족재단 사이에 조성하는 G-Town은 AI 기반 디지털문화콘텐츠를 제작·실증하는 시설이다.

내년 2월 기본·실시설계용역이 마무리되면 하반기 착공에 들어간다. 2027년 준공을 목표로 한다.

1~2층은 디지털문화콘텐츠 제작·실증 공간으로 조성한다. 3~7층은 기업 입주 공간으로 운영한다.

향후 운영은 전주정보문화산업진흥원이 맡을 예정이다.

전주시는 덕진권역 도시재생사업 일환으로 전북대 구정문 앞 상권 활성화도 추진한다.

구체적으로 전주시는 내년 상반기 완공을 목표로 전북대 앞 광장, 도로를 정비하고 있다. 예비창업자들에게는 전북대 인근에 실습·창업 공간을 제공하고 있다.

전주시 김문기 광역도시기반조성국장은 “전문가 의견과 기업 수요를 반영해 공간 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

