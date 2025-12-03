정헌율 협의회장 “도정이 중심 제대로 잡지 못한 결과”…김관영 지사 직격

제7차 도·시군 정책협의회서 잼버리·신공항·인공태양 등 실패 반복 지적 내년 지선 경쟁 김관영 지사 면전에서 책임론 부각하며 작심 발언 쏟아내

정헌율 전북특별자치도시장·군수협의회장이 3일 열린 제7차 도·시군 정책협의회에서 죄근 전북도정의 반복된 실패에 대한 책임론을 부각하며 작심 발언을 쏟아내고 있다./사진 제공=익산시

정헌율 전북특별자치도시장·군수협의회장이 새만금 잼버리 실패, 새만금 신공항 1심 패소, 인공태양 사업 탈락 등 연이은 실패에 대해 “도정이 중심을 제대로 잡지 못한 결과”라고 날을 세웠다.

전북도가 지난 몇 년간 기회가 주어졌음에도 스스로 놓쳐버리는 실패들을 반복해 왔는데, 이는 내부의 준비 부족, 조정 능력 부족, 결정력 부족이 낳은 뼈아픈 결과라는 지적이다.

특히 김관영 도지사를 면전에 두고 반복된 실패에 대한 책임론을 부각하고 작심 발언을 쏟아내면서, 내년 지방선거를 앞두고 고심 끝에 칼을 빼들었다는 해석이 나온다.

3일 정 협의회장은 전주에서 열린 제7차 도·시군 정책협의회에서 “비상계엄이라는 중대한 국가적 위기 속에서도 우리는 스스로 잘못된 길을 바로잡을 수 있는 나라임을 증명했다”면서 “이제는 우리 전북특별자치도가 잘못 들어선 길을 바로잡을 차례”라고 강조했다.

이어 “도민들의 실망감과 허탈함에 대한 책임이 뒤따라야 한다”면서 “전북이 반복해서 기회를 놓친 이유가 무엇인지 이제는 냉정하게 돌아봐야 할 시점”이라고 피력했다.

그러면서 “전북의 미래가 세심한 행정력과 책임 있는 추진력 위에 곧게 서야만 비로소 희망을 향해 나아갈 수 있다고 믿는다”면서 “그 변화의 출발점은 바로 이 자리에 있는 전북도와 14개 시군이 한뜻으로 힘을 모아 나아갈 때 비로소 열릴 것”이라고 강조했다.

이어 “그런 의미에서 앞으로도 전북도와 14개 시군이 지혜를 모으고 서로의 경험과 통찰을 공유하면서 우리가 마주한 도전들을 보다 현명하게 돌파해 나갈 수 있길 바란다”면서 “전북시장·군수협의회장으로서 14개 시군이 상생 발전할 수 있도록 계속해서 모든 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

익산=송승욱 기자

